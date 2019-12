Tras el escándalo, Yanina confirmó que se separó de Diego Latorre

El anuncio de una posible separación de Yanina y Diego Latorre comenzó como un juego en la televisión. Sin embargo, en medio de un nuevo escándalo que envuelve al comentarista deportivo por una supuesta infidelidad con una chica trans, con la que se filtraron audios, la panelista de Los Ángeles de la Mañana confirmó la ruptura de la pareja.

La rubia fue entrevistada por Ángel de Brito sobre el final del programa de este viernes 6, y se confesó. "Estoy separada hace seis meses", reveló, explicando que no lo contaron antes para evitarle malos momento a su hija Lola durante el Bailando.

"Soy yo. Tengo una edad en la que quise tomarme un tiempo. Nos pasaron muchas cosas, son muchos años vividos. Lo vengo pensando hace un tiempo y quise estar sola para probar si a Diego lo banqué por cariño o amor”, explicó haciéndose cargo de la decisión.

"Nos llevamos mejor ahora que antes. Es más sano. No sé si será definitivo. Yo estoy muy bien así. Diego está un poco más ansioso", dijo.

En cuanto al escándalo con Julieta Biessa, Yanina fue contundente: "Me da mucha gracia. Yo no puedo explicar lo que no es mío. Sobre la vedette trans es un delirio, un invento de una chica que necesita prensa. No me molesta. No sabemos si los audios son de ahora. Igual no le pregunté, no me interesa, estamos separados. Si el queire mandar audios, tener cuarenta minas y garcharse a veinte esta noche, problema de él. No nos juramos fidelidad".

Exitoina