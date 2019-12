CAPRESCA entregó dos ambulancias al SAME

Con la presencia de la gobernadora Lucía Corpacci, la Caja de Prestaciones Sociales de Catamarca hizo entrega hoy de entregó dos ambulancias, que depende de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud de la provincia.

Durante el acto, el interventor de CaPresCa, Juan Cruz Miranda, dijo que “la entrega de estas unidades habla un poco del rol que tiene CaPreSCa, que es un rol social, todos saben que organiza, administra y fiscaliza el juego oficial en la provincia, y la idea es que esos fondos puedan volver a la comunidad mediante este formato, acciones sociales que tengan contundencia y sean de utilidad para la sociedad”.

Por su parte, el director del SAME, Norberto Bazán, agradeció a las autoridades y expresó que “hoy en día todas las personas de nuestra provincia cuando piensan en una emergencia mencionan la palabra SAME, eso es un orgullo para nosotros, una alegría y es el producto del apoyo que hemos recibido permanentemente, de la capacitación que ha recibido nuestra gente, se ha hecho una enorme inversión en vehículos, en capacitación del personal, en comunicación, en equipamiento de toda índole para que hoy el SAME sea un referente”.

“Estas ambulancias de alta complejidad ya se decidirán dónde irán, tenemos ya planificado el interior provincial, Valle Chico, pero las nuevas autoridades decidirán adonde”, finalizó Bazán.