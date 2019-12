Se filtraron supuestos audios de Diego Latorre hablando con una amante

El escándalo por la polémica anécdota de Julieta Biesa sobre Diego Latorre, quien la habría perseguido en la calle para invitarla a tener sexo en un albergue transitorio, ahora suma un nuevo capítulo a causa de la filtración de supuestos audios del comentarista de Fox Sports dialogando de manera libidinosa con una mujer que no sería la ex Soñando por Bailar ni tampoco su esposa, Yanina.

Las grabaciones fueron difundidas en El Show del Espectáculo (AM La Salada) por Ulises Jaitt, hermano de Natacha, la mediática fallecida que tuvo el affaire con el ex futbolista de Boca Juniors y Racing que derivó en uno de las más grandes polémicas de la farándula durante 2017, y aseguró de manera categórica que quien habla en estas es definitivamente Latorre.

“No mi amor, no te elimine. Cambie los últimos dos números de tu teléfono para que no me aparezca tu fotito en los números agendados, pero te tengo. Cuando quiero hablar con vos, los invierto y pongo tu número. ¿Cómo estás mi vida? No te hagas problema. No te elimino. ¿Estás loca?”, son las presuntas palabras de Latorre en el primer audio, explicitando así una estrategia de “pirata” para poder meterle los cuernos a la panelista de Los Ángeles de la Mañana (El Trece).

En la segunda grabación, el hombre se dirige hacia la mujer para lamentarse no poder haberle hablado antes a causa de su trabajo. “Hola, nena. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Tuve un día agitado ayer, con el tema del River-Boca tuve un día agitado. ¿Vos bien? ¿Qué contas?”, expresa el protagonista del audio.

“¿Cómo va? Perdoname, me estoy cambiando para ir al aire. Qué lindo lo que me pusiste. La semana que viene vemos… o la otra. Esta semana ya no”, dice el supuesto Gambeta en el tercer registro, en el que intenta concretar un encuentro con su interlocutora.

En diálogo con Moria Casán para Incorrectas (América), Fernando Burlando, abogado de Diego, aseguró que esos audios que circulan por las redes sociales “no están autorizados por su cliente” y que ni siquiera sabe si son actuales y si verdaderamente son de él.

Por otro lado, Celina Rucci apuntó contra Yanina. “Ella se ha cansado de hablar intimidades de las personas y la ley debería ser justa para todos. Acá igual nos estamos olvidando de un detalle: la culpa no es de las señoritas en cuestión, quien tendría que estar cuidando de su familia es el hombre y no lo hace con este tipo de comportamientos, que parece que no le bastó con lo último que salió a la luz”, sostuvo la panelista del programa de Moria, en donde Yanina Scepante dijo que según la esposa de Latorre “esto se trata de una venganza de Jaitt”, mientras que Stefy Xipolitakis comentó que las grabaciones tendrían una antigüedad de dos meses.

