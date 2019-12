El Libro y la Cantata a la Virgen del Valle, un homenaje en los 400 años del hallazgo

En el marco de las actividades previas al inicio del Año Jubilar por los 400 años de la presencia de la Madre del Valle entre nosotros, el próximo viernes 8 de diciembre, a las 22.00, en el Cine Teatro Catamarca, se llevará a cabo la presentación del libro “Una historia de amor y fidelidad” y la Cantata a la Virgen del Valle, con entrada libre y gratuita.

Para brindar detalles de este precioso regalo a la Madre Morenita en este tiempo de gracia, que comenzaremos a vivir, durante la mañana del miércoles 4 de diciembre, se concretó una conferencia de prensa, en el Obispado local. La misma estuvo a cargo del Pbro. Oscar Tapia, coordinador de la obra, acompañado por el Pbro. Marcelo Amaya; y los integrantes del grupo folclórico Americanta: Lucio López, Luis Medina y Marcelo Acuña, impulsores de la propuesta musical.

En su contacto con la prensa, el Padre Oscar Tapia indicó que el libro “Una historia de amor y fidelidad” “es una nueva versión de la historia centenaria de la Virgen del Valle, no hay una historia, sino una nueva versión. Es un trabajo en equipo, que tuve el agrado de coordinar, con la participación de gente muy valiosa, como el Mgter. Marcelo Gershani Oviedo, quien ha escrito el capítulo sobre la historia. Lo habíamos incorporado al Obispo Demetrio Giménez, ex Obispo de Cafayate, que en paz descanse, quien ha fallecido hace poco, con apenas 56 años de vida, y nos ha dejado un tratado espectacular sobre la piedad popular. Creo que a nivel del NOA no existe un estudio tan profundo de antropología. Y también es una reivindicación de la piedad de los pueblos originarios, una perspectiva que no había en el estudio de la Virgen del Valle, y realizado por alguien que tenía dos doctorados en Filosofía, el segundo lo había adquirido en la Universidad de Comillas, trabajando sobre la piedad popular en toda la zona de los Valles Calchaquíes. Tuvimos el honor de que nos dejara ese legado de sabiduría”.

Asimismo, comentó que “incluimos un capítulo sobre la Imagen de la Virgen, del Padre Gustavo Molas, que es un gran conocedor, yo escribí sobre la parte bíblica y teológica, y el Padre Marcelo Amaya coordinó todo el tema de las imágenes, porque hemos pretendido un libro polifacético, que tenga texto, imágenes”.

Con relación a la propuesta folclórica, señaló que “providencialmente, veníamos trabajando con los muchachos de Americanta, una Cantata a la Virgen, entonces el libro ha incorporado las 11 canciones que ellos han elaborado y el sitio donde pueden bajar la interpretación. Nuestra idea original era incluir un pen drive con las interpretaciones, pero como encarecía el libro, y sabíamos las circunstancias de la Patria, no pudimos hacerlo”.

El sacerdote dijo que “somos conscientes que es una perspectiva multidisciplinar, un nuevo abordaje de la Historia de la Virgen del Valle, y también de los limites. Es una oferta, seguro habrá otras. Lo hemos pensado como un homenaje y hemos trabajado con la Editorial Guadalupe, de los Padres del Verbo Divino, de proyección nacional e internacional, y se puede apreciar la calidad de la impresión y de las imágenes”.

El Padre Tapia expresó que satisfacción por este logro: “Estamos muy contentos y lo queremos presentar oficialmente el viernes 6, a las 22.00, en el Cine Teatro Catamarca, para el pueblo catamarqueño. El 8 comienza el Año Mariano Nacional, y después lo vamos a presentar a nivel nacional en el Congreso, pero queríamos, así como lo hemos ofrendado a la Virgen, presentarlo primero al pueblo catamarqueño”.

Para quienes deseen adquirirlo, especificó que “el costo en promoción es $ 450, hasta el día 8 de diciembre, y después va a costar $ 700”. En este sentido, apuntó que “la editorial ha asumido muchos costos, porque justo nos tocó este cambio del dólar, pero igualmente lo pudimos realizar. La Diócesis hizo una inversión, y si llegara a quedar alguna ganancia, será para el Cenáculo, la casa de recuperación de chicos adictos, que tenemos en El Rodeo. En la dedicatoria del Obispo dice expresamente a dónde se destinaría si queda algún resto, y es para estos chicos que son muy importantes para nosotros”.

El libro se podrá conseguir con precio promocional, este viernes y a partir del día siguiente en el Obispado, San Martín 655, y en la librería del Santuario Mariano, ubicada en diagonal a la Sala de Promesas.

La Cantata

Con relación a La Cantata a la Virgen del Valle, Lucio López manifestó que “quiso ser un homenaje, ya que la Virgen del Valle no contaba con una cantata”.

Explicó que consta de “once temas, en los cuales quisimos abarcar todos los ritmos que tiene nuestra Patria, así que hay chacareras, gatos, zambas, huella, chaya y vidala. Esta es una primera parte, que vamos a ofrecer el 6 de diciembre en el Cine Teatro Catamarca, con entrada libre y gratuita, para que participe todo el pueblo”.

El músico enfatizó que “más allá de que Americanta sea el portador de esta Cantata, lo único importante para nosotros es brindarle esta ofrenda a Nuestra Madre del Valle, porque en estos 30 años, gracias a Dios, nos sentimos cobijados por Ella, no sólo nosotros, sino todas nuestras familias”.