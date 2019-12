Ginés González García será ministro de Salud

El futuro presidente Alberto Fernández confirmó que Ginés González García será el ministro de Salud de la Nación de su gobierno.

Lo dijo al hablar en un acto en la Facultad de Medicina de la UBA, donde el exministro y exembajador en Chile fue distinguido con el doctorado Honoris Causa en el “Día del Médico”.

“Un día lo llamé a mi oficina y le dije: ‘Hice lo imposible para no tener que convocarte, pero te necesito. No te necesito yo, te necesita la Argentina que se ha vuelto a enfermar de sarampión, se ha vuelto a enfermar de varicela, se ha vuelto a enfermar de tuberculosis’”, dijo Fernández ante el auditorio. El electo presidente de la Nación enfatizó: “Son millones de argentinos que no tienen tiempo. No hay tiempo para perder, Ginés. Vení y hacete cargo, que vos todo lo sabés”.

González García, un médico sanitarista, fue nombrado ministro de Salud en 2002, durante el gobierno de Eduardo Duhalde. Cuando Néstor Kirchner llegó a la Presidencia, lo ratificó en el cargo, que ocupó hasta 2007.