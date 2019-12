Molesto por la comida, atacó a esposa no vidente

Un sujeto de 52 años fue detenido en las primeras horas de la madrugada de ayer, luego de que fuera denunciado por su esposa, una mujer no vidente, por violencia de género. En las próximas horas, será indagado por el fiscal subrogante, Federico Maturano.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder este diario, el día lunes, alrededor de las 23.00 horas, la víctima -de quien se reservan sus datos personales- se encontraba junto a su acusado -pareja- y al hijo de ambos de 20 años cenando, cuando el ahora detenido inició una discusión reclamándole a su pareja -quien es no vidente- por la comida que había preparado. También -recordó la denunciante-, “me exigió a que aportara más dinero para la comida y me dijo que el tema lo tenía saturado. Fue en este momento cuando, de repente, me dio dos golpes de puño, uno en el brazo derecho.” De inmediato, -siempre según los dichos de la denunciante-, el hijo de ambos que estaba presente en la discusión intervino y separó a su padre para que dejara de agredir a su madre. Luego, ambos se fueron de la casa y se dirigieron a la Unidad Judicial Nº 8 a denunciar el ataque.

Asimismo, se conoció que en el informe judicial la víctima señaló que el año pasado había denunciado ya a su pareja por violencia y amenazas, agregando que en los últimos años, la relación se había vuelto tormentosa por la violencia que ejercía el ahora denunciado para con su persona.

Finalmente, en la denuncia, la mujer pidió por su seguridad y le clamó a los sumariantes que detuvieran a su esposo, ya que tenía miedo de dormir por temor a que volviera a atacarla puesto que, a su entender, si su hijo no hubiera estado presente en la pelea, las agresiones podrían haber sido más violentas.

Detención

Tomado conocimiento del hecho, el fiscal subrogante, Maturano, ordenó la inmediata detención del agresor.

Finalmente, a las 4.10 de la madrugada de ayer, la medida se materializó por parte de la Policía en la vivienda de la víctima, donde también habita el acusado, quien fue retirado por la fuerza pública y trasladado a la comisaría, donde permanece privado de la libertad a disposición de la fiscalía interviniente.