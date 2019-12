Los médicos festejaron su día repudiando los hechos de violencia en los ámbitos públicos y privados

A través de una convocatoria a los medios de prensa, desde las diferentes áreas de salud celebraron el “Día del Médico”, con un repudio a la violencia que enfrentan los profesionales de la salud en el ámbito laboral.

La presentación estuvo a cargo del ministro de Salud, Ramón Figueroa Castellanos, la presidente del Círculo Médico, Patricia Bollada, el presidente del Colegio Médico, Guillermo Martínez y profesionales que ocupan cargos en diferentes ámbitos.

En este sentido, Figueroa Castellanos felicitó a médicos en su día y expresó que sintió que era el día propicio para sentar posición de “absoluto y total repudio contra los hechos de violencia en general, contra los hechos de violencia en los ámbitos de salud pública o privada en particular. No podemos seguir tolerando que un médico, que una enfermera, que un profesional, que un técnico sea vapuleado, maltratado, violentado. Es una situación insostenible y no se va a poder garantizar la presencia de médicos en el interior si las sociedades siguen violentas, atacando a nuestros los profesionales”. A su vez, solicitó “Nosotros queremos hacer dos cosas. Primero, pedirle a la comunidad que se replanteen las situaciones de violencia, tiene que ver al médico, al equipo de salud como una persona que está prestando un servicio esencial. Y segundo, pedirle encarecidamente a la Justicia, al Poder Judicial, que aplique la ley. Tenemos profesionales que están siendo maltratados en toda la provincia”.

Por su parte, Guillermo Martínez expresó que “ante lo que pasó en la última semana con dos hechos significativos uno en la Capital y otro en el interior de la provincia, observamos que hay una escalada de violencia con el personal de salud, a nosotros como Colegio Médico nos genera una gran preocupación. Tenemos una Ley Antiviolencia en Salud, que este año quedó reglamentada. Es decir, que todo el personal de salud y Colegios profesionales está protegido por esta ley. En este marco, también se extendió, luego del último evento ocurrido, para proteger a los docentes en el ámbito de los establecimientos escolares”.

Martínez explicó que desde el Colegio Médico se crearon las herramientas para brindar a los médicos la posibilidad de accesibilidad de denuncia en el caso de violencia. En la página web se receptan casos de violencia de cualquier punto de la provincia y “esto nos permite tener un observatorio de violencia que es lo que nos preocupa”, destacó.