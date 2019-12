Macri, sobre Alberto: “Dice demasiadas cosas, y eso para un presidente no es bueno”

El presidente Mauricio Macri difundió este martes un nuevo video de la enigmática saga “Momentos” en el que en esta oportunidad cuestiona a su sucesor a partir del 10 de diciembre, Alberto Fernández.

“Muchas de las cosas que ha dicho no son las que uno piensa. Creo que también dice demasiadas cosas, y eso no para un presidente no es bueno”, señala el mandatario saliente en un breve video publicado en sus redes sociales.

Como en las anteriores, la grabación cierra con una fecha y un horario: domingo 8 de diciembre 20 horas, cuando -según pudo saber Clarín- se transmitirá una entrevista en la que hará un balance de sus cuatro años en el Gobierno nacional. Aún se desconoce quién fue el entrevistador y por cuál medio saldrá.

Este es el cuarto video de “Momentos” que comparte el jefe de Estado. El primero de ellos fue el 30 de noviembre y solo se ve su rostro. El segundo, publicado un día después, habla de su esposa Juliana Awada, mientras que en el tercero, difundido este lunes bajo el título “No somos lo mismo”, le apunta directamente al kirchnerismo.

Macri, quien se encuentra de viaje en Europa para participar de la 25ª Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Madrid y se reunirá con el titular de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Suiza, convocó a una marcha de “despedida” para este sábado en Plaza de Mayo, con el objetivo de dar otra señal de que buscará mantener la centralidad en la próxima etapa, apoyado en el 40% de Juntos por el Cambio en las elecciones generales.

El presidente saliente será el único orador en un escenario circular, con la intención de mostrar cercanía con los asistentes a la última de las llamadas marchas del “Sí, se puede”. A la convocatoria en las redes se sumará movilización territorial, de intendentes y aliados peronistas.

Antes de viajar a Europa, Macri preparó un discurso con el balance de su gestión que se difundiría en el transcurso de esta semana. Podría transmitirse por cadena nacional, en la que sería la primera de su mandato, pocos días antes de dejar la Casa Rosada, aunque aún no está definido.

El jefe de Estado apunta a enviar un mensaje sobre su paso por el Gobierno para contrastar con el concepto de “tierra arrasada” enunciado por Alberto Fernández y su equipo del Frente de Todos.