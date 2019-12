Salud abordó y repudió la violencia a profesionales médicos

El Ministro de Salud Ramón Figueroa Castellanos encabezó una conferencia de prensa para tratar la problemática de la violencia a profesionales de Salud en ámbitos laborales.

Estuvo acompañado por la presidente del Círculo Médico, Patricia Bollada; el presidente del Colegio Médico Guillermo Martínez; además participaron del encuentro los subsecretarios del Ministerio de salud; otros referentes del Colegio y del Círculo Médico; directores de Hospitales y equipos de salud en general.

Figueroa Castellanos felicitó a médicos en su día y expresó que sintió que era el día propicio para sentar posición de “absoluto y total repudio contra los hechos de violencia en general, contra los hechos de violencia en los ámbitos de salud pública o privada en particular.

"No podemos seguir tolerando que un médico, que una enfermera, que un profesional, que un técnico sea vapuleado, maltratado, violentado. Es una situación insostenible y no se va a poder garantizar la presencia de médicos en el interior si las sociedades siguen violentas, atacando a nuestros los profesionales. Hay un lugar donde en los 4 años de gestión han pasado 8 médicos y todos se han ido por malos tratos. Es una situación insostenible, no se va a poder garantizar el servicio de salud en el interior y en la Capital por los hechos de violencia”, remarcó Figueroa Castellanos.

Además, agregó que “nosotros queremos hacer dos cosas. Primero, pedirle a la comunidad que se replantee las situaciones de violencia, tiene que ver al médico, al equipo de salud como una persona que está prestando un servicio esencial. Y segundo, pedirle encarecidamente a la justicia, al Poder Judicial, que aplique la Ley. Tenemos profesionales que están siendo maltratados en toda la provincia, están las denuncias hechas y les pedimos que sean más ágiles en la tramitación, hay un sistema de penalidades que tiene que cumplirse y les pedimos a los médicos que hagan la denuncia”.

Por último, se refirió a los docentes “que les pasa lo mismo en las escuelas que lo que les pasa a los médicos en las postas. No es una antinomia, nos pasan las mismas cosas, y hay gente que reacciona mal, violentamente en todos lados, y también tenemos que mirar eso”.

Por otro lado el Dr. Martínez indicó que “ante lo que pasó en la última semana con dos hechos significativos uno en la Capital y otro en el interior de la provincia, no quisimos dejar pasar la oportunidad de responder a la convocatoria de Salud para visibilizar estas situaciones. Observamos que hay una escalada de violencia con el personal de salud, a nosotros como Colegio Médico nos genera una gran preocupación. Como institución venimos trabajando desde el 2016 con las distintas comisiones de Salud que se desempeñaron en ese ámbito y logramos transitar un camino que comenzó con un bosquejo de protocolo de acción ante cualquier hecho de violencia que sufran los médicos, este se fue perfeccionando hasta llegar al punto que el Ministerio lo aprobó y oficializó bajo resolución ministerial. Así comenzamos a buscar la aprobación de la Ley antiviolencia en salud, que este año quedó reglamentada. Es decir que todo el personal de salud y Colegios profesionales está protegido por esta ley. En este marco también se extendió, luego del último evento ocurrido, para proteger a los docentes en el ámbito de los establecimientos escolares”.

Martínez explicó que desde el Colegio Médico se crearon las herramientas para brindar a los médicos la posibilidad de accesibilidad de denuncia en el caso de violencia.

En la página web se receptan casos de violencia de cualquier punto de la provincia y “esto nos permite tener un observatorio de violencia que es lo que nos preocupa”, destacó.

Al hablar concretamente de números, el presidente del Colegio detalló que “los que se denuncian, son mínimos en comparación a los hechos de violencia que ocurren. El 70 por ciento de los casos reportados en nuestra institución fueron contra profesionales femeninos, especialmente en el interior y en el departamento Andalgalá, seguido por el departamento Santa Rosa y Capital donde son menos frecuentes pero con mayor impacto en los profesionales involucrados. Asimismo nos da especial preocupación el Caps Carlos Bravo porque de los casos reportados, más del 80 por ciento en atención primaria viene de ese centro de salud. Cuando recibimos la denuncia inmediatamente ponemos en conocimiento al Ministerio de Salud, tenemos una línea directa con la División Operaciones de la Policía de la provincia por si se requiere de forma urgente personal policial. Luego se proporciona asesoramiento legal gratuito”.

Para finalizar indicó que “nos queda como deuda pendiente que es la de crear el Comité Interdisciplinario e Interinstitucional que contempla la Ley y que tiene que estar conformado por la Cámara de Diputados, de Senadores, el Colegio Médico, el Ministerio de Salud y el Circulo Médico para trabajar en conjunto y poder leer el mensaje que la sociedad nos está dando”.