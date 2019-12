Alberto Fernández: "Es un disparate lo que hicieron con Cristina y con esto no digo que no hubo corrupción"

El presidente electo Alberto Fernández consideró este martes que fue “impecable” la declaración indagatoria que realizó su vicepresidenta Cristina Fernández en el marco de la causa por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz y remarcó: “Es un disparate lo que hicieron con Cristina y con eso no digo que no hubo corrupción”.

Fernández aclaró que la expresidenta no reclamó que lo citen a él a declarar sino que puso en evidencia una “obviedad”, al indicar que los que “administran el Estado son los jefes de Gabinete”.

“Cristina dijo una obviedad. Dijo: yo no puedo entender, yo no soy la que administra el Estado, el que administra el Estado es el jefe de Gabinete y yo estoy sentada acá y los jefes de Gabinete no. Y aclaró: yo no estoy pidiendo que los citen porque ellos no hicieron nada, pero se dan cuenta cómo es una persecución contra mí”, reconstruyó y criticó a quienes interpretaron esas palabras como una forma de involucrarlo.

Fernández repudió los argumentos jurídicos para indicar que Cristina Fernández lideró una asociación ilícita que favoreció al empresario Lázaro Báez. “Técnicamente es todo un disparate lo que han hecho con Cristina y con esto no digo que no han hecho corrupción, eso no lo sé”, diferenció.

Seguido, el exjefe de Gabinete del kirchnerismo detalló que a “la obra pública de la provincia, la maneja la provincia, no la Nación” y por ello advirtió:" ¿Qué tiene que ver en la obra pública un Presidente o un Jefe de Gabinete? Nada, absolutamente nada. Las licitaciones las hacen las provincias”.

Por último, el presidente electo apeló a que la “Justicia actúe” pero reiteró: “Fue uno de los mejores alegatos defensistas que vi en mi vida, que deja los jueces mudos porque no podían contestar muchas cosas que Cristina decía. Y dejó mudo al fiscal”, celebró.

El lunes, la exmandataria declaró durante poco más de tres horas en el marco de la causa conocida como “Vialidad”, en la que se la acusa de haber direccionado el otorgamiento de contratos de obra pública durante el gobierno kirchnerista en favor de Báez.

En su exposición, Cristina Kirchner aseguró que el juicio que la tiene como acusada se lleva adelante porque “había que condenar a un gobierno, al que desendeudó al país”, y sostuvo que no espera la absolución de la Justicia, porque ya la “absolvió la historia”.

Durante su declaración, la vicepresidenta electa ironizó sobre el eventual llamado a declarar de Fernández: “El responsable de la ejecución del presupuesto es el jefe de Gabinete. Ustedes me lo imputan a mí, pero el que ejecuta es el jefe de Gabinete, y aquí no hay ningún jefe de Gabinete. Y no digo que deberían estar, porque no cometieron ningún delito. Pero si quieren llamarlos van a tener un problema porque van a tener que llamar al presidente de la Nación”.