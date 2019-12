Activistas de Antofagasta realizaron un escrache contra el juez Cerda

Con carteles con leyendas en contra de la minería y portando máscaras con la imagen del juez electoral y de Minas, Guillermo Cerda, un grupo de antimineros de Antofagasta de la Sierra se manifestaron en el ingreso de la dependencia judicial.

“Antofagasta resiste. No hay licencia social para la minería”. Con esta leyenda, los activistas del denominado Valle en Movimiento cuestionaron el desempeño del juez Cerda, asegurando que, supuestamente, el magistrado autoriza emprendimientos mineros sin previa licencia social y eludiendo todo tipo de controles.

Entre los reclamos, los activistas criticaron con dureza el estudio de impacto ambiental sobre el Río Los Patos. En este punto, aseguraron que este fue aprobado pese a contar con 17 observaciones.

Finalmente, los antimineros expresaron que no bajarán los brazos y que continuarán haciendo público su pedido de frenar cualquier tipo de proyecto minero. “En esta lucha, tenemos el acompañamiento del pueblo que, una vez más, alza la voz en contra de la contaminación del acueducto Los Patos. Queremos agua limpia y pura para nuestra gente. No a la licencia social que se entrega de forma indiscriminada y sin control. Los Patos no se toca”, sentenciaron.