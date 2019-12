Adolescente le contó a su vecina que es violada por su padrastro cuando su madre duerme

Un problema familiar sacó a la luz el calvario que desde hace un tiempo vive una adolescente de 14 años en su propia casa. El acusado, la pareja de su madre, un hombre de 60 años, a quien acusó de ultrajarla sexualmente. María, su vecina de 50 años, luego de escuchar el relato de la chica que llegó a su casa con hambre y pidiendo ayuda, se dirigió a la Unidad Judicial Nº 8 y denunció el abuso sexual.

La reciente modificación del artículo Nº 72 del Código Penal convirtió en carácter de orden público los delitos de abuso sexual. En otras palabras, se habilita a que la denuncia ante la Justicia pueda ser realizada por cualquier persona.

El domingo a la tarde, aproximadamente a las 21.30, una mujer se hizo presente ante los sumariantes judiciales y denunció a un vecino, a quien acusó de abusar sexualmente de la hija de su pareja, una adolescente de 14 años.

Por tratarse de un delito de instancia privada, no se dará a conocer el nombre de la víctima ni ningún otro dato que pudiera permitir su identificación.

De la denuncia presentada por la vecina, documento judicial al que tuvo acceso LA UNION, se desprende que el día domingo a las 19.00 aproximadamente, cuando se encontraba en su domicilio, llamó a la puerta de su casa su vecinita, quien al abrirle, la abrazó con fuerza y le dijo que venía a visitarla.

Siempre según el relato de la denunciante, la invitó a pasar y le ofreció tomar la merienda, ya que había advertido que la jovencita, aparentemente, no se habría alimentado, para continuar conversando.

Confesión

“Como la noté angustiada -refirió en la denuncia la vecina-, le pregunté cómo andaba y me contó que sus padres no la dejaban salir, que no la dejaban integrarse a la sociedad, que no la dejaban tener amigos, como así también que recibía maltrato por parte de sus padres”.

En otro tramo de la denuncia -refiere la vecina-, la adolescente le comentó que su madre había discutido ese día con su padrastro porque supuestamente ella le había faltado el respeto y su madre le exigía que le pida disculpas, a lo que se disculpó para no tener problemas. “Luego, -continúa la denuncia, seguimos charlando y, al pasar unos minutos, veo que mi vecinita estaba muy angustiada y le pregunto y le insisto para que me diga qué le pasaba, para que me diga la verdad y le pregunto directamente. Decime la verdad, por favor. ¿Tu padrastro abusa de vos? Entonces se quebró y me dijo en medio de llantos que sí. Entonces, intento calmarla y sigo preguntándole, ¿dónde?, ¿en qué momento abusa de vos? y me responde -continúa su relato la denunciante-, ‘cuando mi madre duerme, mi padrastro se va a mi habitación y abusa de mí’”.

La denunciante contó, además, que luego de escuchar el desgarrador relato de su vecina, le preguntó si su madre sabía, si se lo había contado, pero no le respondió, por lo que le dijo que debían dar conocimiento a las autoridades y se fue directamente al Precinto Judicial y denunció el hecho.

Investigación

El caso fue informado de inmediato por los sumariantes al fiscal en turno Hugo Costilla, quien impartió una serie de medidas. Entre ellas, que a la adolescente se le practicara el protocolo de abuso sexual y se le recepcionara luego declaración en cámara Gesell.