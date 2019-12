Castillo: “Salir campeón con el club de mi barrio es único”

Policial, sin dudas, está cerrando un gran Torneo Anual del fútbol capitalino, coronándose con una buena cantidad de puntos y a falta de una fecha. El goleador del equipo es el delantero Luis Castillo, que está en un gran nivel y que sigue aportando al equipo. El jugador, al finalizar el partido ante Defensores y en medio de los festejos, habló con LA UNION.

Con emoción, comenzó diciendo: “Esto es algo que veníamos buscando. La verdad que por ahí no me salen las palabras porque no lo puedo creer”.

El delantero se consagró con el club de sus amores: “Soy del barrio La Tablada. Viví toda mi vida ahí, me crié en Policial. La verdad, que es algo único salir campeón con este club que me dio todo y al cual defiendo y amo”.

Su balance del torneo: “La verdad, que fuimos superiores en casi todos los partidos. Por ahí, en el inicio, no comenzamos como queríamos, pero después con la llegada del entrenador González se dieron las cosas. Los números lo dicen todo y por eso somos justos campeones”.

El jugador está a dos goles de quien es por ahora el goleador del torneo, Esteban Valatkevicnis y el delantero habló al respecto: “Yo creo que el objetivo principal era este, el salir campeón. Me pone feliz ser otra vez el goleador del equipo, pero todo lo otro será un plus solamente como, por ejemplo, salir como el máximo goleador. Si se da, bien, pero ya está, ya logramos lo que queríamos”.

Se viene el Regional Federal: “Va a ser importante eso para nosotros, hay que trabajar para llegar bien”.

Cerró con dedicatoria: “Este título va dedicado a toda mi familia, que me banca, a mi papá que me metió en esto del fútbol. Ellos son un pilar importante para mí”.