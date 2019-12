Cristina Kirchner en Comodoro Py: "A mí me absolvió la historia"

La ex presidenta Cristina Kirchner apuntó esta tarde contra los jueces del Tribunal Oral Federal 2 que la juzga por supuesto direccionamiento de la obra pública y resaltó que los magistrados ya tienen su "condena escrita" en este caso.

"Este es un tribunal del lawfare. Que seguramente tiene la condena escrita. A mí me absolvió la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia".

Además, la senadora se quejó de los "jueces a la carta del gobierno", al observar el vínculo entre el presidente Mauricio Macri y varios funcionarios judiciales.

"Todo esto, el plan, fue ideado para una feroz, inédita persecución contra quien fuera presidenta de la República durante dos períodos consecutivos por el voto popular", sostuvo.

A pesar de los insistentes pedidos de la defensa, los jueces del tribunal -Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu- no autorizaron la televisación de la indagatoria en la que la vicepresidenta electa aseguró que está enjuiciada porque "había que condenar a un gobierno, al que desendeudó al país".

"No soy amiga de Lázaro Báez y nunca lo fui", aseguró en otro tramo de su declaración, al aludir a su relación con el empresario santacruceño que también está acusado en este juicio.

"No voy a perdonar que porque sos amigo de alguien hay que condenarlo, eso pasaba en la dictadura", se quejó Cristina Kirchner quien rechazó responder preguntas del tribunal y de la fiscalía.

Durante las cuatro horas de exposición ante los jueces, una sala de audiencias colmada de público en el subsuelo de los Tribunales Federales de Retiro, Cristina Kirchner dejó otras definiciones, en una indagatoria con fuerte tono político:

"Te imputan estupideces y ni siquiera te dejan demostrar que son estupideces que otros también cometieron. Increíble", sostuvo sobre la imputación como supuesta jefa de asociación ilícita.

Habló además sobre el hallazgo de más de cuatro millones de dólares en cajas de seguridad a nombre de su hija Florencia.

"Cuando terminó la presidencia, después de la primera devaluación, dije'estos van a hacer un desastre. Hay que cambiar todo a dólares'. Eso fue lo que hice y lo hizo mi hija porque fue la única que vive en Buenos Aires; Máximo y yo vivíamos en Gallegos", explicó.

Aseguró que se trataba del "dinero de la sucesión, no estaba a nombre de testaferros ni en paraíso fiscal, estaba a nombre de mi hija que es la heredera en el Banco Galicia, que es un banco nacional".

Florencia "fue fotografiada en un montaje frente a millones de dólares, como si los hubiéramos robado", ahondó.

En otra línea, aludió a la "mesa judicial" que dijo tenía el gobierno de Mauricio Macri "donde se decidía quién iba preso, quién no iba preso, a qué empresario había que apretar".

"Siempre les digo a los Albertos, Beraldi (su abogado) y Fernández, que son profesores de la facultad, `¿Ustedes cuentan las cosas que pasan en Comodoro Py a los alumnos de derecho penal?´", cuestionó.

Este planteo fue parte de sus críticas al fuero federal. "Lo que se ve y se conoce es horrible", agregó alzando el tono de voz.

Antes había cuestionado lo que llamó las "escuchas ilegales" difundidas, al organismo que se encarga de las escuchas ordenadas por la Justicia, la Djudeco y a su titular, Martín Irurzun, presidente de la Cámara Federal porteña.

"Irurzun te escucha e Irurzun te mete preso. Esta es la fórmula de Comodoro Py", acusó.

Sobre el juez Claudio Bonadio dijo entre otros puntos que ni siquiera la dejó tener tarjeta de crédito, ni a ella ni a sus hijos.

"Tampoco sería justo cargar las tintas sobre Bonadio o Ercolini, dos jueces de grado. Estuve dos años sin fueros por voluntad propia, decidí no tener fueros, ya estaba en marcha la causa Hotesur, dólar futuro. No me dictaron la preventiva".

"Bastó que fuera electa senadora para que tres días antes me bajaran la prisión preventiva que obviamente no pudieron ejecutar porque tenía fueros. Buscaban la construcción mediática, los títulos de diarios, Cristina no va presa porque se ampara en los fueros", dijo.

También aludió al ex presidente Néstor Kirchner. "Ni pintar el nombre sabían en la provincia de Buenos Aires" cuando llegó a la presidencia de la Nación, tras la crisis del 2001.

"Y ustedes dicen que era un plan maestro para saquear las arcas del Estado porque Lázaro Báez, que siempre vivió en Santa Cruz, era amigo de Néstor Kirchner, ¿por qué no lo hicieron en Santa Cruz durante 16 años?".

Para "mentir hay que saber mentir, también como para todo es clave en los tiempos que vienen que los que hablen y las que hablen sepan de qué hablan, sino nos va a ir muy mal a los argentinos", concluyó, y pidió "perdón" por el tono exaltado.

La ex presidenta está procesada como supuesta jefa de una asociación ilícita en esta causa en la que es juzgada junto al empresario detenido Lázaro Báez, a cuyas empresas, según la acusación, se habría direccionado el 80 por ciento de la obra pública en Santa Cruz durante el kirchnerismo.