La oposición insiste en la reforma de la Constitución

La diputada Marita Colombo (FCyS - Cambiemos) insistió en la necesidad de reformar la Constitución Provincial y consideró que es un tema que debería volver a ponerse sobre el tapete.

Colombo dijo que en un anteproyecto, los puntos a modificar deberían responder a las necesidades constitucionales de Catamarca, y no a la coyuntura política del momento, tal como sucedió en estos últimos años cuando hubo algunos intentos fallidos de actualización de la Carta Magna. En este punto, subrayó que es indispensable para Catamarca avanzar en su modificación cuanto antes, a fin de poder dar soluciones a cuestiones de fondo que hacen a la vida constitucional de los catamarqueños.

“A veces, preferimos olvidarnos de cosas para no reconocer que es responsabilidad de todos los partidos políticos la mala calidad institucional”, afirmó Colombo, en alusión a la última reforma de la Constitución acontecida en 1988 y recordó que en esa oportunidad hubo ciertas irregularidades vinculadas a la introducción de modificaciones de algunos artículos por constituyentes “fantasmas”.

“Hubo artículos de la Constitución que no estaban incorporados por la ley. Entre ellos, el artículo 19, 154, 16 y varios más. Uno de ellos nos trajo problemas a nosotros en la Legislatura, me refiero al artículo que establece la facultad de la legislatura que prorrogar sus sesiones ordinarias. Estos errores de fondos hablan de una reforma hecha en 1988 de forma precipitada para fortalecer las necesidades políticas de la coyuntura de ese entonces”, disparó.

La diputada señaló que, actualmente, ningún proyecto de reforma constitucional tomó estado parlamentario. Seguidamente mencionó que en 2016 hubo un anteproyecto que declaraba la necesidad de la reforma, luego, pasó a archivo porque no logró los dos tercios requeridos en la Cámara de Diputados.

“En 2014-2015, hubo una propuesta de la Dra. Corpacci (Lucía), lo cual demuestra que, en un punto, todos estamos de acuerdo, pero no pudimos sacar adelante la reforma. No fue posible porque faltaron los consensos básicos, pedimos audiencias al Poder Ejecutivo y nunca nos dieron. Necesitamos tener certeza de un punto que es fundamental, como la reforma del Poder Judicial. No explicitaron de que se trata los cambios del Poder Judicial”manifestó Colombo e insistió que debe clarificarse.