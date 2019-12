Alfonsín: “Mi partido tiene que decidir si va a defender las ideas del PRO o de la UCR”

A días del cambio de mando y tras reunirse con Alberto Fernández, Ricardo Alfonsín se metió de lleno en la interna de Cambiemos y agitó fantasmas rupturistas, al plantear que la Unión Cívica Radical (UCR) debe decidir “si va a defender la ideas de la UCR o si va a seguir defendiendo las ideas del PRO, que no son iguales”.

En diálogo con la radio La Once Diez, el dirigente consideró que en el radicalismo “no dicen qué ideas van a defender” porque tienen “miedo a la muerte” en el caso de divorciarse del PRO dentro de Cambiemos.

“En el radicalismo no dicen qué ideas van a defender por tanatofobia , miedo a la muerte. Creen que no hay vida después de Cambiemos. Que detrás de Cambiemos se viene el desierto. Yo voy a trabajar para que haya alguno que comprenda que no solo hay vida, sino que hay una vida mucho mejor”, expresó.

El hijo del expresidente Raúl Alfonsín aseguró que seguirá dando el debate sobre el rumbo ideológico que tiene que seguir la UCR en la nueva etapa.

“El partido ha señalado que quiere hacer una oposición responsable. Eso lo dice cualquiera y está muy bien. Pero se puede hacer una oposición responsable desde la izquierda, desde la derecha o desde el centro”, indicó en declaraciones a radio La Once Diez.