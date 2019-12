UDA se aparta de las reuniones paritarias docentes

La secretaria adjunta de UDA, Unión de Docentes Argentinos, Adriana Vera Cativa, informó que no participará de las próximas paritarias.

Según la representante gremial, “Los interlocutores que se sientan en las mesas paritarias no tienen decisión, están enviando a las reuniones a funcionarios de segunda y tercera línea, donde los temas que se plantean y que tienen que tener una reunión política no la tienen, por cuanto no están autorizados a definir”.

A su vez, aclaró que “hay situaciones muy importantes que hacen al quehacer docente que no fueron subsanadas ni resueltas.

Tuvieron una gestión de cuatro años y no pudieron resolver temas importantes, qué podemos pretender que resuelvan en 5 días de gestión”.