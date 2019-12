Todos los estrenos que llegan a Netflix en diciembre

Netflix quemó todo su catálogo de películas navideñas durante octubre y noviembre, por lo que el último mes del año le quedó un tanto falto de contenido en ese frente (y en general). No es un mes desbordante de contenido, pero sin dudas hay algunas producciones originales que serán muy bien recibidas como The Witcher, la serie basada en las novelas del mismo nombre; Escuadrón 6, la primera película de Michael Bay para la plataforma; la celebrada Historia de un Matrimonio; y el regreso del inesperado fenómeno You.

Los dejamos entonces con los estrenos más importantes en orden cronológico para no perderse nada relevante.

DOMINGO 01

Guerra de razas (“Imperium”, 2016): Daniel Radcliffe protagoniza este thriller como un agente del FBI que trabaja de encubierto en un grupo supremacista blanco sospechado de ser responsable del robo de componentes para hacer una bomba.

Resident Evil 5: La Venganza (“Resident Evil: Retribution”, 2012): La quinta entrega de la exitosa saga de películas escritas y dirigidas por Paul W.S. Anderson traslada a la maltrecha Alice (Milla Jovovich) a una base subterránea de Umbrella.

DC Super Hero Girls - Temporada 01: El grupo de heroínas adolescentes compuesto por las jóvenes Mujer Maravilla, Supergirl, Bumblebee, Batichica, Zatanna y Linterna Verde deben luchar contra el crimen, pero también con las tareas escolares y el romance.

Sonic X: Los fanáticos de Sonic están de parabienes porque se suman varias sagas de la serie animada de Sonic X al servicio de streaming, cada una con un nuevo enfrentamiento entre el erizo y el Dr. Eggman. Ideal para anticipar la película.

No Game No Life - Temporada 01: En esta serie de anime dos gamers entran en una realidad virtual, donde ponen a prueba sus habilidades para vencer seres fantásticos y otras bestias.

MIÉRCOLES 04

Bailemos (Let’s Dance, 2019): En esta comedia romántica francesa un talentoso bailarín de hip hop se muda a París y se pone al frente de una academia de ballet donde, como no podía ser de otra manera, se enamora de una de las bailarinas.

Los Briceño - Temporada 01: Un novelón mexicano que cuenta la historia de una joven criada en una familia de conductores de camiones de competición conservadora que es echada de su casa y decide cumplir su sueño de volverse camionera sin ayuda de nadie.

JUEVES 05

V Wars - Temporada 01: Cuando una antigua enfermedad comienza a mutar el ADN de los humanos para convertirlos en vampiros, un doctor tendrá que sumarse a la guerra contra los chupasangre, que cuentan entre sus filas con su mejor amigo.

Extremadamente cruel, malvado y perverso (“Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile”, 2019): Finalmente llega al resto del mundo la adaptación del libro The Phantom Prince: My Life with Ted Bundy de Elizabeth Kendall protagonizada por Zac Efron como el asesino Ted Bundy.

Un príncipe de Navidad: Bebé real (“A Christmas Prince: The Royal Baby”, 2019): Cuando se anuncia el nacimiento de un nuevo bebé real en la nación de Aldovia, la reina Amber debe salvar a su familia y al reino resolviendo uno de los grandes misterios de la monarquía.

VIERNES 06

Historia de un matrimonio (“Marriage Story”, 2019): El director y guionista Noah Baumbach (“While We’re Young”) regresa con una historia de amor de las que duelen. Scarlett Johansson y Adam Driver son un matrimonio atravesando un duro divorcio mientras viven en puntos opuestos de los Estados Unidos. La crítica la adoró en su corto paso por las salas.

Asesino confeso - Temporada 01: Esta producción original de Netflix explora la verdad detrás de la confesión de Henry Lee Lucas, quien se declaró culpable de cientos de asesinatos sin resolver.

Un lugar para soñar - Temporada 01: Escapando de su pasado una enfermera abandona su cómoda vida en Los Ángeles para mudarse al remoto pueblo Virgin River, donde encontrará un nuevo comienzo y algo más.

Días de Navidad: Un dramón español que enfrenta a cuatro hermanas con las historias familiares en tres períodos temporales, todos alrededor de las fiestas navideñas.

Your Name: Netflix repone esta excelente película de anime de dos jóvenes con realidades completamente diferentes que un día comienzan a despertarse en el cuerpo del otro sin tener conexión algunas.

LUNES 09

Transformers: El último caballero (“Transformers: The Last Knight”, 2017): La última película de Michael Bay al frente de la franquicia Transformers es sin dudas las más delirante y la que menos impresionó al público en taquilla. Optimus Prime con espada, dragones robot y el Rey Arturo se encuentran en este viaje de más de dos horas.

Rebelde Way: Otra serie de la factoría Cris Morena que llega a la plataforma de streaming para que los veteranos y veteranas recuerden viejos tiempos y las nuevas generaciones se horroricen con lo que antes los jóvenes consideraban entretenido.

MARTES 10

Preso No.1 - Temporada 01: El presidente de México termina en la cárcel tras una acusación falsa, y la controversia desata una lucha en pro de la justicia en un país corrupto.

VIERNES 13

Escuadrón 6 (“6 Underground”, 2019): Ryan Reynolds derrocha carisma en esta película de Michael Bay exclusiva de Netflix, que lo tiene como parte de un equipo de élite contratado por un multimillonario para eliminar a un brutal dictador. Seis agentes que han eliminado su pasado para cambiar el futuro.

DOMINGO 15

Manchester junto al mar (“Manchester by the sea”, 2016): Casey Affleck se llevó el premio Oscar al mejor actor por esta película en la que interpreta a un hombre que, después de la muerte de su hermano, debe cuidar a su sobrino adolescente. Un dramón de aquellos.

Un refugio inesperado (“The Zookeper’s Wife”, 2017): La adaptación de la novela del mismo nombre de Diane Ackerman cuenta la historia de Jan y Antonina Zabinski, quienes rescataron cientos de judíos durante la Segunda Guerra Mundial escondiéndolos en su zoológico en la ciudad de Warsaw.

Psycho-Pass - Temporadas 1 y 2: Se suman dos temporadas de esta serie cyberpunk ambientada en un futuro en el que las autoridades tienen la opción de escanear las mentes de los ciudadanos buscando su coeficiente criminal.

LUNES 16

Caracortada (“Scarface”, 1983): El clásico de Brian De Palma se suma al catálogo

del servicio de streaming y no hay mucho más que decir al respecto. Para viajar a la Miami de 1980 una y otra vez.

Dragon Rojo (“Red Dragon”, 2002): La precuela de El Silencio de los Inocentes nos cuenta los primeros tiempos del doctor Hannibal Lecter mientras a asiste a Will Graham (Edward Norton) para atrapar a un nuevo asesino.

El Lórax: En busca de la trúfula perdida (“The Lorax”, 2012): Una nueva adaptación animada de la obra de Dr Seuss, que esta vez pone el foco en el cuidado del medio ambiente.

JUEVES 19

Érase una segunda vez - Temporada 01: Vincent todavía no supera la ruptura con Louise, pero un día recibe un paquete misterioso que contiene un portal que le permite viajar al pasado y reconquistarla antes de perderla.

Después de la redada (“After the raid”, 2019): Una gran redada de inmigrantes deja a un pequeño pueblo de Tennessee conmocionado, angustiado y haciéndose preguntas sobre la fe, la justicia y la humanidad.

VIERNES 20

The Witcher - Temporada 01: Henry Cavill es Geralt de Rivia, el brujo cazador de monstruos protagonista de las novelas de Andrzej Sapkowski, que se hizo mundialmente conocido por su serie de juegos y finalmente desembarca en la plataforma de streaming. Con una mezcla de fantasía, terror y acción, se perfila como una de las producciones más importantes de la plataforma.

Los dos papas (“The two popes”, 2019): Anthony Hopkins y Jonathan Price son el papa Benedicto y el papa Francisco respectivamente, durante el período de transición en el que deben hacer coincidir sus ideologías conservadoras y progresistas para poder forjar un nuevo camino para la iglesia.

The kids are alright - Temporada 01: Una familia católica de origen irlandés cría a sus ocho hijos en las afueras de Los Ángeles durante los agitados años setenta.

SÁBADO 21

Assassin’s Creed (2016): La película que parecía tenerlo todo para ser un éxito resultó decepcionante no solo porque no tenía puntos de contacto real con el material original, sino porque además la nueva historia que planteaba era aburrida y poco coherente. Una pena, porque el elenco y los valores producción estaban.

LUNES 23

LEGO Batman: La película: Después del éxito de LEGO: La Película, Warner se animó a más y le dio al estudio la responsabilidad de llevar a la pantalla a uno de sus héroes más importantes, tarea de la que el equipo salió airoso. La película se mueve con un frenetismo ideal para los más chicos pero está llena de chistes y referencias para enganchar a los adultos.

MARTES 24

Perdidos en el espacio - Temporada 02: Después de pasarse una temporada entera hueveando en un planeta junto con el resto de los colonos, los Robinson finalmente se perdieron en el espacio, así que habrá que ver qué aventuras los esperan en esta nueva etapa de la serie, que a menos que de un vuelco gigante no regresará por una tercera temporada.

Como caído del cielo (2019): Para asegurarse un lugar en el cielo el cantante y actor mexicano Pedro Infante es sentenciado a regresar a la tierra en el cuerpo de un imitador para cambiar su conducta.

JUEVES 26

Rápidos y Furiosos: Espías al volante: Después de Hobbs & Shaw llega el segundo spin-off de la popular franquicia con esta serie animada que sigue a un grupo de adolescentes que se infiltra en una liga de automovilismo de elite bajo el mando de una perversa organización que planea dominar el mundo. No tiene contacto alguno con las películas, por si a alguien le importaba el universo extendido.

You - Temporada 02: La primera temporada se convirtió en un verdadero fenómeno y era de esperarse que la serie volviera con otra historia obsesiva, esta vez centrada en Joe, quien se esconde de su ex en L.A. intentando lidiar con su pasado mientras busca rehacer su vida con la mujer adecuada.

DOMINGO 29

La Momia (“The Mummy”, 2017): La película que lanzó y destrozó el universo de monstruos de Universal es un verdadero desastre que parece más Misión Imposible: La Momia, que una de monstruos como podríamos esperar. Mejor volvamos a ver la de Brendan Fraser de finales de los noventa.

MARTES 31

El Vecino: Esta serie española cuenta la historia de un superhéroe inesperado que a sus veintipico debe lidiar con la adultez, los villanos y una novia sospechosa. Basada en el cómic de Santiago García y Pepo Pérez.