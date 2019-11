Ya están los jinetes catamarqueños para Jesús María 2020

Se llevó a cabo la gran clasificación para Jesús María fue en Santa María con un importante acompañamiento en su segundo día. Las actividades iniciaron el sábado por la noche y concluyeron el dia domingo con mucho folclore, comidas regionales y un gran nivel de jineteada.

En el encuentro participaron 20 jinetes catamarqueños de los cuales tres tendrán la oportunidad de representar a Catamarca en Jesús María.

Los que clasificaron para el Jesús María 2020 fueron los siguientes jinetes.

Clina Limpia - Eduardo Herrera - Los Altos.

Basto con Encimera - Erik Cosuta - Valle Viejo.

Grupa Sureña - Edgar Delgado - Santa María.

Tras la clasificación, Herrera, de la localidad de Los Altos, habló con la prensa. "Es un sueño hecho realidad donde me costó mucho esfuerzo llegar a estas instancias, aun no lo puedo creer. Estoy muy agradecido con todos los que me apoyaron y me colaboraron para poder afrontar este sueño que hoy se hace realidad. Ahora ya comencé a trabajar y a prepararme para el mes de enero que será cuando donde ya estaremos en Jesus Maria".