Cesar Milani fue absuelto en la causa por la desaparición del soldado Ledo

El Tribunal Oral en los Criminal Federal de Tucumán absolvió esta tarde al ex jefe del Ejército César Milani en la causa por la desaparición del soldado Alberto Agapito Ledo.

A su vez, la Justicia condenó a 14 años de prisión a Esteban Sanguinetti, el oficial superior a Milani en Tucumán en 1976, cuando ocurrió el hecho.

Tras conocerse la sentencia, Milani se retiró el edificio sin realizar declaraciones. "Estoy de pie, no me van a quebrar", había dicho el ex jefe del Ejército ante el Tribunal poco antes de que se leyera el veredicto.