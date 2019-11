Clima para hoy y el avance para el finde

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para esta mañana tendremos algo nublado. Y por la tarde-noche continuará igual, variando a parcialmente nublado.

Mínima: 22ºC

Máxima: 35ºC

En tanto, Cazadores de Tormentas nos anticipa el finde:

Cielo y precipitaciones

Hoy viernes se presentará con cielo mayormente despejado en toda la provincia, sin probabilidad de precipitaciones. Ya a partir del sábado por la tarde comenzará un período de inestabilidad que puede durar hasta el día miércoles 4 de diciembre inclusive. ¿Qué significa eso? ¿Inestable significa que lloverá sin parar todos esos días? NO. Significa que a partir del sábado volveremos a ver el cielo con mayor nubosidad e incluso tormentas y lluvias esporádicas, algunas suaves y otras fuertes. ¿Todos los días lloverá? No necesariamente. Podemos tener un día inestable y las precipitaciones darse muy cerca pero no en nuestras casas, por ejemplo.

Por el momento, las mayores probabilidades de precipitaciones en toda la provincia se ven para todo el día domingo y para la mañana del lunes. Sin embargo, desde el sábado a la siesta veremos tormentas aisladas en zonas serranas, sin descartar que afecten en mayor o menor medida a valles, bolsones y llanuras.

La excepción será la Región de la Puna, donde no se esperan lluvias en ninguno de los días que abarca el pronóstico.

Temperaturas

Hoy viernes será el día más caluroso. De hecho, en algunas zonas más bajas que la capital, como Recreo por ejemplo, donde puede trepar hasta los 38°.

Desde el sábado comenzará a descender la temperatura día a día. El alto contenido de humedad en el aire provocará una regulación mayor, achicando la brecha entre la mínima y la máxima. Eso, sumado a la nubosidad, no dejará que las marcas térmicas se disparen demasiado. Es así, que desde el domingo percibiremos un ambiente templado y sumamente húmedo.

Vientos

Finalmente desde este viernes descansaremos del viento noreste en el Valle Central, al menos de su fuerza. Recién el lunes por la tarde se lo volverá a sentir con bastante velocidad.

Por su parte, la zona cordillerana tendrá sus buenas ráfagas durante todo el fin de semana.