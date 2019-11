Perdió el control del utilitario que conducía y se estrelló contra un poste del alumbrado público

Un siniestro vial, que por sus características pudo tener consecuencias mayores, ocurrió ayer a la mañana, en la zona norte de la Capital. Los daños en el vehículo fueron importantes en tanto el conductor solo sufrió golpes y excoriaciones menores.

Fuentes policiales informaron que tomaron conocimiento del hecho de tránsito alrededor de las 8:25 de la mañana, cuando a solicitud del comando radioeléctrico, personal de la Comisaría Séptima se trasladó a una calle interna del Parque Adán Quiroga, donde se había producido un choque.

Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con Marco Antonio Gandini, de 32 años de edad, quien les habría manifestado que, en circunstancias que se conducía solo al mando de una camioneta marca Renault modelo Kangoo, de color gris, dominio EUN-579, por motivos que no supo explicar, perdió el control del utilitario y terminó impactando de lleno contra un poste de alumbrado público. Consecuencia del choque, el poste se quebró y, por algunos minutos, se cortó el servicio de energía eléctrica en el lugar.

Gandini le comentó también a los policías que no había sufrido lesiones, por lo que no fue necesaria la presencia del personal del SAME al lugar del siniestro.

En cuanto al utilitario, este resultó con serios deños en la parte frontal, producto del impacto.

A la noche

En tanto que el miércoles a la noche, más precisamente a las 21:10, en la intersección de las calles Perú y Maipú, se produjo otro siniestro vial protagonizado por una motocicleta Gilera Smash 110 cc., dominio A010UBR, al mando de Luis Alanis (62), quien iba en compañía de Nicolasa Alanis (60) cuando, por causas que se tratan de establecer, colisionó con un automóvil Renault Logan gris, dominio AB339RW, conducido por Beatriz Guishon (69).

Como consecuencia del siniestro, la sexagenaria sufrió lesiones que demandaron la asistencia de profesionales médicos del SAME que, más tarde, la trasladó al hospital para una mejor atención. En el lugar del siniestro trabajaron personal de la Comisaría Cuarta y sumariantes de la Unidad Judicial N° 4, quienes labraron las actuaciones de rigor correspondientes.

Dos horas más tarde, la esquina de Avenida Los Legisladores y calle Sin Nombre, inmediaciones al Parque Adán Quiroga, fue escenario de otra colisión.

Norma Soledad Yapura (39) circulaba en una motocicleta Suzuki 125 cc., domino KDA-581, de color rojo y, por causas que son materia de investigación, colisionó con un automóvil Volkswagen Gol Trend negro, dominio AB322RZ, al mando de Luis Miguel Reales (36).

A raíz de la colisión, la motociclista, quien terminó sobre el pavimento, sufrió lesiones de diversa consideración, siendo asistida por personal del SAME que arribó al lugar del hecho, convocado por la Policía.