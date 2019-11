Homenajes y reconocimiento al personal No Docente

En el Aula Magna de la Universidad Nacional de Catamarca se realizó un homenaje y reconocimiento de la labor de los trabajadores No Docentes de la institución, cuyo día se conmemoró este 26 de noviembre último.

Se llevó a cabo desde las 10 de la mañana el acto presidido por el rector de la UNCa, Flavio Fama, en el que se reconocieron a los primeros No Docentes que tuvo la institución, que ingresaron en 1973, a aquellos que cumplieron 20, 25 y 30 años de servicios y a los jubilados.

Hubo alocuciones relativas al evento, entrega de medallas y lágrimas de emoción por parte de los presentes y, al momento de los discursos, el rector manifestó su agradecimiento a los trabajadores del sector.

“No tengo ninguna duda que el estamento No Docente no solo tiene puesta la camiseta de la Universidad, sino que tiene claro que es el que perdura y existe pese a todos los cambios y que le da sustento a nuestra labor diaria. Sé lo que es el trabajo de los No Docentes, lo que hacen día a día y cuál es su grado de compromiso”, expresó.

A su vez, el rector puso de manifiesto que el sector “tiene en claro el rol de la Universidad reformista, que tiene que ser pública, inclusiva y con acceso para todos y que sigue dándole oportunidades a toda nuestra querida provincia”.

María Amira Leguizamón, una de las No Docentes homenajeadas, indicó a su turno que “esta oportunidad es muy especial porque estamos homenajeando a los primeros No Docentes que ingresaron a la carrera administrativa allá por 1973. En este sentido, también nos convoca el reconocimiento laboral y fraternal a quienes fueron verdaderos pioneros de fecunda labor en esta Universidad. Desde entonces, los No Docentes hemos ido transitando el camino del perfeccionamiento y la actualización permanente, para alcanzar la optimización de nuestras tareas, así como también fuimos interactuando con las nuevas tecnologías, para brindar un eficaz servicio administrativo”.

“Este día, además, despedimos a los compañeros que se acogieron al beneficio de la jubilación durante 2019. Ellos ya cumplieron su misión aportando a la institución y, justamente, la palabra jubilación está vinculada con su significado, que es el júbilo, la alegría y el regocijo del deber cumplido”, destacó por último.