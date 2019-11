Apuntan contra el SOEM por las designaciones

Un grupo de trabajadoras, que cumple funciones en el área de Higiene Urbana y Monitoreo de la Municipalidad de la Capital, se manifestaron ayer contra el SOEM por supuestas designaciones ilegales. Explicaron que elevaron una nota al intendente de la Capital y electo gobernador, Raúl Jalil.

Según denunciaron las mujeres, fue el propio secretario general del SOEM, Walter Arévalo, quien supuestamente se había comprometido en mejorar la condición de revista y darle la estabilidad laboral, pero no cumplió.

“Arévalo prometió gestionar la estabilidad laboral y solo acomodó a su gente. Al final, es igual que todos los políticos, se acomodan ellos y sus familiares”, dijo una de las manifestantes que estaban apostadas en la Plaza 25 de Mayo.

“No queremos dar muchos detalles, pero en el área sabemos muy bien que a la señora, a sobrinos, a hijos, y no es justo que nos haya utilizado porque él no cumplió su palabra como sindicalista”, denunciaron.

Finalmente, las mujeres confirmaron que de no tener respuesta hoy, la semana que vine continuarán de forma pacífica con la protesta.

Por otra parte, otro grupo de trabajadores amenazan con no realizar las tareas de limpieza. En horas de la tarde de ayer, bloquearon la salida de camiones recolectores de residuos y amenazaron con endurecer el reclamo si no hay una solución. Dicha situación despertó el alerta de los funcionarios ya que los precarizados amenazan con no prestar los servicios previos a la Bajada de la Virgen del Valle.

Al cierre de esta edición continuaba el conflicto de los precarizados que exigen la estabilidad laboral para deponer la actitud y normalizar el servicio.