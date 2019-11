Gutiérrez: “Fue un gran año para mí, estoy más que feliz”

Sin dudas, uno de los deportistas destacados de este año es Julián Gutiérrez, que hace unos meses logró algo histórico para Catamarca con dos medallas en los Juegos Panamericanos de Lima, donde fueron las primeras para la provincia en toda su historia. El fin de semana que pasó, se consagró campeón Argentino y por eso, está cerrando un gran año.

En diálogo con el programa Botineros Diario, Gutiérrez comenzó diciendo: “La final fue en Buenos Aires, pero yo fui un poco antes porque el entrenador del seleccionado argentino quería hablar conmigo para ver cómo estaba y me sentía para el año que viene”. Y siguió: “Me sentí muy cómodo en la última fecha del Argentino. Hay tiradores de muy buen nivel y estuvo difícil, a pesar de tener una ventaja”.

Continuó: “En toda la competencia tuve un solo pensamiento y eso me gustó porque estoy mejorando en esa cuestión. Lo mío era aguantar el tema de las series y, en lo individual, sacar ventaja donde es mi fuerte”- Y agregó: “Sabíamos que es una copa difícil porque ya competimos entre amigos y después nos cargamos”.

Lo importante es estar bien de la cabeza: “Un tirador puede no tener psicólogo e irle bien como a cualquier deportista, pero a largo plazo, para mí, podés tener tus derrotas y victorias y hay que saber manejar las dos cosas, para que cuando te vaya bien, no confiarse y cuando te vaya mal, caer en un pozo. Es importante para mí tener una ayuda”. Cerró: “Es un balance positivo este año para mí, hay algunas cosas que me hubieran gustado que me vayan mejor, pero el año que viene voy por más”.