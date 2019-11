El ciclista Darío Díaz estuvo de visita por el Alto Rendimiento

El pasado lunes, el reconocido ciclista de ruta, Darío Díaz, quien actualmente se encuentra compitiendo para el equipo sanjuanino “Puerta de Cuyo”, visitó a los integrantes de la Dirección Provincial de Rendimiento Deportivo y a su titular, Dr. Jorge Herrera, en las instalaciones que posee esta área en el estadio Bicentenario.

“Vengo de visita a saludar a la gente que siempre me dio una mano para llegar al nivel en el que estoy, porque la verdad que en lo personal esto para mí es muy bueno. Siempre que puedo me acerco para que su equipo de profesionales me observen y me hagan estudios o seguimientos para ver el rendimiento que voy teniendo”, expresó el experimentado deportista de 38 años, haciendo alusión al programa de evaluaciones perteneciente a la cartera de la Secretaría de Deportes de Catamarca, cuyo titular es el Dr. Maximiliano Brumec.

Díaz también dijo sentirse conforme con el presente que vive “en el equipo continental ´Puerta de Cuyo´, porque después de estar parado en Catamarca vuelvo a incursionar arriba de una bicicleta”.

Por último, el biker manifestó estar preparándose con vistas a sus próximas competencias que se desarrollarán en el 2020, como la “Vuelta a San Juan” y la “Vuelta del Uruguay” (internacional).