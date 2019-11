Alberto Fernández se reunió con Eduardo Duhalde

El presidente electo, Alberto Fernández, recibió ayer en sus oficinas al exmandatario y dirigente peronista, Eduardo Duhalde. Tras el encuentro, hubo elogios, referencias a la deuda externa y comparaciones con la crisis de 2001.

“Siempre digo que si hiciéramos un monumento al bombero, debería tener la cara de Eduardo Duhalde, porque sacó al país del incendio y allanó el camino para volver a crecer”, dijo Fernández en Twitter. “Gracias, Eduardo, por tu visita de hoy y tu consejo permanente. Vamos a levantarnos una vez más”, agregó, en alusión al 2001.

El encuentro se produjo después de que Fernández, quien asume la presidencia en dos semanas, reafirmara ayer su estrategia para renegociar la deuda con el FMI. En declaraciones radiales, el exjefe de Gabinete de Néstor Kirchner reclamó que le den más tiempo al país para pagar lo que debe y anticipó que no pedirá el envío de los 11.000 millones de dólares que restan del crédito con el organismo.

Cuando finalizó la reunión, el exgobernador bonaerense habló con la prensa en referencia a la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Cuando no se puede pagar, no se paga”, sentenció.

“Ya saben que no podemos pagar. ¿O te creés que son zonzos los acreedores? No podemos. Y cuando no se puede, no se paga. Es lo que me pasó a mí”, recordó Duhalde.