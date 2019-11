Se encadenó para que Ambiente lo reincorpore a su trabajo

En la jornada de ayer, la Plaza 25 de Mayo frente a Casa de Gobierno fue nuevamente escenario de reclamo. Esta vez, Pablo Ahumada, quien fue dado de baja de su trabajo, tomó la decisión de encadenarse para exigir a las autoridades de la Secretaría de Ambiente la reincorporación a su trabajo.

Ahumada dijo el organismo provincial decidió, de forma “injusta y arbitraria”, no renovarle el contrato con el compromiso de pasarlo a planta permanente, pero esto tampoco ocurrió.

“Luego de trabajar 7 años en la Brigada de Incendios Forestales, la Secretaría de Estado de Ambiente me prometió el pase a planta, pero no cumplió, al contario, me dejaron en la calle”, reclamó Ahumada. Y pidió a las autoridades competentes “que me de una solución”, sostuvo.