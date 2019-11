Avanzan las obras de embellecimiento edilicio de la Catedral Basílica

A horas del inicio de las fiestas en honor a Nuestra Señora del Valle, y del lanzamiento del Año Jubilar por los 400 años del hallazgo de la bendita imagen, se continúa embelleciendo la Catedral Basílica y Santuario Mariano.

Al respecto, el padre José Antonio Díaz destacó que una de las intervenciones ya terminada es la Capilla del Santísimo Sacramento, ubicada al final de la nave lateral norte.

Esta “fue inaugurada el Martes Santo, durante la Misa Crismal, y fue un regalo que hemos querido hacerle a la Virgen para sus 400 años”.

El sacerdote afirmó que “luego, pensando en darle mejor presencia a la pintura interna de la Catedral, empezamos a buscar la forma de reemplazar el verde que tenía, por un color que esté en sintonía con el techo, que no se tocó, sí se repintaron los cupolines de los laterales, y ahora estamos terminando el zócalo”.

Explicó que también se pintó nuevamente el exterior de la Catedral, algo que ya se había hecho hace cuatro años. Y comentó que la empresa de La Rioja, Servicios SRL, donó el 50 % de la pintura exterior.

Las cruces

Con relación a las cruces de las cúpulas laterales del Santuario Mariano, el padre Díaz dijo que “fue la gente quien se percató y nos vino a avisar que una de las cruces del ala norte estaba inclinada. Desde entonces, empezamos a hacer estudios a través de un drone y no lográbamos ver bien los detalles. A través de una pluma, que vino desde Tucumán en calidad de préstamo a la diócesis, logramos aproximarnos. Con la ayuda de Defensa Civil se pudo mirar, evaluar y luego del informe pertinente, se pudo establecer que estaba cortada en uno de los nervios. Eso provocó que la cruz se inclinara, y estaba en riesgo de caerse, por eso se tomó la decisión de cortarla y a la otra también”, explicó

Confirmó que las cruces van a ser expuestas en algún lugar, pero aún está determinado. Según estimaciones del sacerdote, “suponemos que, hacia 1870, cuando el Santuario estaba siendo terminado, probablemente hayan puesto la cruz. Cada una pesa más de 100 kilos”. Señaló que el material “es hierro dulce, material que no permite soldar, y por esa razón era imposible una solución por esa vía”.

El reloj

El rector del Santuario mencionó que otra cosa pendiente “es el reloj electrónico, que lo habíamos presentado hace un par años aproximadamente, pero no está funcionando”. Comentó que “al anterior lo bajamos porque ya no conseguíamos los componentes para arreglarlo, era algo difícil de mantener, y lo electrónico parecía ser una garantía, pero al final no lo fue. El caso es que hay opciones de que el reloj, además, esté sincronizado con el sonido de las campanas. Eso estamos viendo”.