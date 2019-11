Chile “en llamas”: otra noche de furia y reuniones de emergencia

Mientras lloraban las cenizas de sus oficinas, los periodistas del Diario El Líder de San Antonio, Región de Valparaíso, decidieron secárselas y partir cada uno a su casa a hacer lo que mejor saben: contar la historia de un día devastador para la ciudad donde se enclava el puerto más grande del país. Tiendas quemadas, bloqueos de los accesos a la ciudad y saqueos múltiple es parte de lo reportado hasta altas horas de la noche del martes por las autoridades locales.

Chile vivió un día de furia nuevamente. A diferencia del 12 de noviembre, el día que el presidente Sebastián Piñera estuvo ad portas de sacar a los militares nuevamente a las calles, la violencia esta vez se concentró en distintas regiones del país, por lo que fue menos visible en los medios de comunicación asentados en la capital del país.

Las imágenes de La Serena, Antofagasta, Iquique, Valparaíso y Concepción, entre otras ciudades, reflejan la devastación que grupos violentos están causando. Estos grupos, en parte ligados al anarquismo, el narcotráfico y las barras bravas del fútbol no reivindican ninguna consigna por justicia o mejoras sociales en su actuar. Sólo destruyen.

Prueba de ello son las impactantes fotos de encapuchados haciendo un asado en una barricada en Antofagasta y otros posando con cerveza en mano, en sillas playeras, frente al Hotel Costa Real de La Serena, mientras éste ardía tras ser saqueado

En Santiago, en Plaza Italia, una carabinera resultó baleada por un violentista. En Viña del Mar han comenzado a instalar alambres de púa cruzado en las calles para impedir el tránsito. En la isla grande de Chiloé el edificio municipal de Ancud fue atacado. La lista suma y sigue.

En el Palacio de La Moneda, el movimiento era intenso esta mañana desde temprano. Se esperaba, de hecho, que el presidente hablara a eso de las 11:30. Pero recién habló pasadas las 13.30. Lamentó los episodios de violencia y pidió al Congreso que actúe.

"La delincuencia organizada y la violencia criminal le están causando un daño gigantesco a nuestro país”, dijo, asegurando que “el orden público está sobrepasado y la seguridad ciudadana fue vulnerada”.

Piñera pidió al Congreso que acelerar la aprobación leyes impulsados por el Gobierno, específicamente los que apuntan a aumentar las sanciones contra manifestantes encapuchados y quienes hagan barricadas o saqueos a locales comerciales.

Piñera pide al Congreso que apruebe el proyecto que le permitiría que las Fuerzas Armadas protejan la infraestructura crítica (agua potable, electricidad, telecomunicaciones, hospitales y aeropuertos), liberando a los 1600 carabineros que están destinados a ello para desplegarlos en la calle.

El Ministro de Defensa, Alberto Espina, djo que “La situación que está viviendo el país hoy día es extremadamente crítica en materia de seguridad, se está llegando a niveles de violencia que no se registraban en Chile desde el retorno a la democracia y bajo ninguna circunstancia: asaltos, saqueos, enfrentamientos en la calle entre ciudadanos, policías y carabineros absolutamente sobrepasados y desbordados”, dijo en el Congreso Nacional.

En la noche del martes, se filtraron audios de las comunicaciones internas de Carabineros. "No estamos obligados a lo imposible. No estamos obligados a lo imposible (…) hemos apechugado cuerpo a cuerpo prácticamente. Más no podemos, más no se puede”, se escucha en parte de los audios registrados mientras una turba saqueaba el Portal Bellota, en Quilpué.

Desde la oposición, los presidentes de los partidos de la ex Concertación, coalición que gobernara bajo el mandato de los presidentes Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet, emitieron un duro comunicado condenando los hechos ocurridos: "nada justifica estos ataques que han generado una sensación de desgobierno y temor. Los ataques incendiarios y los saqueos no solo son repudiables, sino que desmovilizan la protesta pacífica. Quienes se aprovechan de las movilizaciones pacíficas para cometer delitos, deben ser aislados", señalan en la misiva. (Fuente Clarin)