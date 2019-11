Con fondos de la minería, Corpacci inauguró un parque solar y defendió la actividad

En lo que fue su última visita a Antofagasta de la Sierra como jefa de Estado, la gobernadora Lucía Corpacci inauguró ayer una serie de obras. Se trata de un parque solar, la reestructuración de una central de generación de energía y el camino que une El Peñón y la Villa de Antofagasta, que busca darle impulso a la actividad turística y mejorar la calidad de vida de los antofagasteños.

Las obras de energía habilitadas fueron ejecutadas por la empresa de Energía Catamarca Sapem. En la Villa de Antofagasta, se inauguró el primer parque solar que demandó una inversión de $ 46.880.714,10, provenientes del Fideicomiso Minero “Salar del Hombre Muerto”. Se trata del primero de los cuatro que proyecta construir la empresa de energía en el departamento puneño. Los otros se construirán en El Peñón, Antofalla y La Ciénaga.

En su alocución, la mandataria defendió la política minera de su gestión, en un contexto en donde parte de la comunidad antofagasteña cuestiona un acueducto que planea realizar la empresa minera Livent sobre el río Los Patos, por temor a que se seque como sucedió con el río El Trapiche hace tiempo atrás. “No es cierto que minería se hace en los países pobres nada más. Se hace en Canadá, en Australia, en Estados Unidos. La diferencia es que en algunos lugares se exige el cuidado del medioambiente, y en otros lugares, durante mucho tiempo, se miró para otro lado”, señaló.

Ante los cuestionamientos ambientales, la mandataria sostuvo que “esto que está pasando en Antofagasta de la Sierra con la empresa minera de litio, no es que hoy empezaron a sacar el litio de Catamarca, hace más de 25 años que lo sacan. La diferencia es que antes la sacaban por Salta y Catamarca no era partícipe de nada. Y lo que pasó en El Trapiche no pasó ahora, pasó hace mucho tiempo. Cuando ninguna de las autoridades anteriores miraba lo que pasaba”.

En ese marco, manifestó que “hay muchos intereses de que las cosas vuelvan a eso de que todo salga por Salta” y le pidió a la comunidad que “tengan cuidado, porque eso sí que era robarles lo que era de ustedes, que nadie cuide el agua de ustedes y, por eso, paso lo que pasó con El Trapiche”.

La mandataria hizo hincapié en el “cambio de las reglas de juego” que implementó en materia minera durante su gestión y resaltó que eso permitió que no solo se nutra de las regalías mineras Antofagasta, sino también del benficio del Fideicomiso Minero y, además, de una Responsabilidad Social Empresarial más amplia por parte de las empresas mineras.

Corpacci insistió en que la comunidad de Antofagasta pueda aprovechar la explotación de litio para mejorar la calidad de vida de los pobladores. “Todo eso se puede hacer perfectamente con cuidado del medioambiente y trabajando codo a codo con las comunidades. Ese cuidado del medioambiente lo tenemos que hacer las autoridades. Y ustedes nos tienen que exigir que lo cuidemos, sea quien sea el gobernante de turno”, indicó.

“Ya no es como antes. La sociedad no se calla, interpela, reclama. Si tenemos los recursos, ustedes, que son los dueños, tienen que vivir mejor. Es posible, si lo hacemos todos juntos”, agregó.

Las obras

El parque generará una potencia eléctrica de 600,30 Kilowats, suficiente para alimentar mil hogares; actualmente hay 490 usuarios en la red de la distribuidora provincial, que consumen unos 300 Kilowats.

Es un Parque Solar Fotovoltaico Híbrido, de 1.740 paneles, de montaje fijo, con ángulo conveniente para aprovechar más radiación solar, que además contará con modernos equipos de generación diésel, que se usarán en caso de emergencia climática.

El predio ocupa una superficie de cinco hectáreas, propiedad que fue cedida por el Gobierno provincial a EC SAPEM en comodato, por 30 años, cuenta con iluminación eficiente, cámaras de monitoreo, oficinas administrativas, depósito de insumos y una playa de estacionamientos para 50 vehículos.

Asimismo, el Gobierno y la empresa Energía Catamarca SAPEM dispusieron una reducción del 30 por ciento del total de la factura de energía que consuman los usuarios de Antofagasta de la Sierra. El beneficio se extenderá por un periodo de cuatro años y obedece al abaratamiento de los costos de generación de la energía eléctrica disponible en la Villa de Antofagasta.

Por otra parte, Corpacci también inauguró la obra “Reestructuración de la Central de Generación en El Peñón - Acondicionamiento de edificio con la puesta en marcha de dos nuevos equipos de generación diésel”.

Por último, dejó oficialmente inaugurado el asfalto de la Ruta Provincial N° 43 en el tramo El Peñón –Antofagasta de la Sierra. La obra, de 58 kilómetros, fue realizada por Vialidad de la Provincia y consiste en la ejecución de la obra básica, pavimentación y señalización horizontal y vertical.