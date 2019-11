Para Cabur, sería “nefasto” que OSEP funcione “bajo las órdenes” del Ministerio de Salud

A una semana de finalizar su gestión de casi cinco años al frente de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), Julio Cabur, realizó un balance de su desempeño como director y aseguró que logró estabilizar las finanzas y dejará un superávit de 100 millones de pesos. Pero además, se diferenció del gobernador electo, Raúl Jalil y dijo que sería “nefasto” que el Ministerio de Salud tenga una mayor participación en el manejo de la obra social.

En una improvisada rueda de prensa, Cabur fue consultado respecto de las declaraciones de la semana pasada de Jalil, en donde afirmó que en su gestión de gobierno el Ministerio de Salud tendrá “una participación más activa en las decisiones de la obra social”.

En ese sentido, el director de OSEP respondió “no estoy de acuerdo porque el 99 por ciento de las obras sociales provinciales del país son autárquicas. Tenemos el ejemplo más claro de APOS de La Rioja que depende del Ministerio y sabemos cómo está el estado de APOS hoy”.

De acuerdo a la opinión de Cabur, la complejidad de un cambio de este tipo en el manejo de OSEP “se da porque no podemos manejar dos presupuestos tan grandes. El Ministerio es muy grande, se gasta mucho dinero en los edificios y todo lo que es recursos humanos y la obra social gasta menos que el Ministerio y cumple mucho más funciones del PMO (Programa Médico Obligatorio).

En esa línea, agregó que los de OSEP “son recursos directos que no pueden usarse para ninguna otra cosa que no sea la obra social. Por lo tanto, si yo estoy en el Ministerio y tengo recursos directos, puedo ir a manejar ese recurso que no corresponde”.

Respecto de la conformación de un directorio de la obra social con participación de los gremios, Cabur dijo concordar con esa idea, pero insistió: “Con lo que no estoy de acuerdo es en que pase a funcionar bajo las órdenes del Ministerio porque debe tener la autonomía suficiente para poder proyectar hacia el futuro. Sería nefasta una modificación de ese tipo”.

Superávit

En un breve balance de su gestión, Cabur destacó que, a pesar de haber ingresado cuando OSEP tenía un déficit multimillonario por una sobrefacturación de más de mil millones de pesos, por el fraude de las órdenes truchas, más lo que sobrefacturaban clínicas y farmacias, entre otros fraudes, entregará una obra social con un superávit en efectivo de 100 millones de pesos.

Y sostuvo que a ese número se deben sumar 250 millones de pesos más, que OSEP reclamó al Ministerio de Hacienda por el incumplimiento de algunas comunas respecto del aporte que se estableció para la obra social cuando se firmó el último pacto fiscal entre la Provincia y los municipios.

Deuda pendiente

Por último, Cabur reconoció que el problema del cobro del plus médico “es algo que quedó pendiente” e insistió en que la solución a esa problemática sería que la obra social pueda realizar convenios directamente con los profesionales.

“Sigo insistiendo en que la única forma de terminar con el plus médico es hacer como hicieron otras obras sociales como OSDE y PAMI en Catamarca, en donde firman con cada médico y se respeta el convenio”.