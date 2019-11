Corpacci habilitó el Parque solar en Antofagasta de la Sierra

En lo que fue su última visita a Antofagasta de la Sierra como Jefa de Estado, la Gobernadora Lucía Corpacci inauguró hoy obras de vital importancia para el desarrollo económico del departamento.

Se trata de un parque solar, la reestructuración de una central de generación de energía y el camino que une El Peñón y la Villa de Antofagasta, las que permitirán darle impulso a la actividad turística y mejorarán la calidad de vida de los antofagasteños.

Estuvieron presentes, el Gobernador electo Raúl Jalil, el ministro de Obras Públicas y Vicegobernador electo, Rubén Dusso, el ministro de Gobierno, Marcelo Rivera; el de Producción, Daniel Zelarayán; el presidente de la Cámara de Diputados, Fernando Jalil; el presidente Provisorio del Senado, Jorge Sola Jais; el titular de EC SAPEM Raúl Barot; el administrador de Vialidad Provincial, René Aragón; los intendentes Julio Taritolay (Antofagasta de la Sierra), Gilberto Santillán (Londres) y Jorge Herrera (Las Juntas), el senador Mario Carrizo, entre otras autoridades provinciales.

Las obras de energía habilitadas, en una jornada histórica, fueron ejecutadas por la empresa de Energía Catamarca Sapem. En la Villa de Antofagasta se inauguró el primer Parque Solar que demandó una inversión de $ 46.880.714,10, provenientes del Fideicomiso Minero “Salar del Hombre Muerto”. Este es el primero de los cuatro que proyecta construir la empresa de energía en el departamento puneño. Los otros se construirán en El Peñón, Antofalla y La Ciénaga.

El Parque generará una potencia eléctrica de 600,30 Kilowats, suficiente para alimentar mil hogares; actualmente hay 490 usuarios en la red de la distribuidora provincial, que consumen unos 300 Kilowats.

Es un Parque Solar Fotovoltaico Hibrido, de 1740 paneles, de montaje fijo, con ángulo conveniente para aprovechar más radiación solar, que además contará con modernos equipos de generación diésel, que se usarán en caso de emergencia climática.

El predio ocupa una superficie de cinco hectáreas, propiedad que fue cedida por el Gobierno provincial a EC SAPEM en comodato, por 30 años, cuenta con iluminación eficiente, cámaras de monitoreo, oficinas administrativas, depósito de insumos y una playa de estacionamientos para 50 vehículos.

Asimismo, el Gobierno y la empresa Energía Catamarca SAPEM dispusieron una reducción del 30 por ciento del total de la factura de energía que consuman los usuarios de Antofagasta de la Sierra. El beneficio se extenderá por un periodo de cuatro años y obedece al abaratamiento de los costos de generación de la energía eléctrica disponible en la Villa de Antofagasta.

Por otra parte, Lucía también inauguró la obra “Reestructuración de la Central de Generación en El Peñón - Acondicionamiento de edificio con la puesta en marcha de dos nuevos equipos de generación diésel”.

Durante el acto oficial, realizado en el parque solar, el jefe comunal de Antofagasta de la Sierra agradeció a la primera mandataria por las tres obras inauguradas que benefician a la comunidad y auguró continuar trabajando por más beneficios para el departamento.

Por su parte, el presidente de Air Total, Rodolfo Gallo, empresa que tuvo a su cargo el Parque Solar, detalló que llevar adelante los trabajos implicó sortear la puna y los cambios climáticos típicos del lugar. "Es la única empresa argentina que está inaugurando un parque híbrido aislado", contó, y agradeció a la EC Sapem y a los vecinos que colaboraron en el trabajo diario. "Ahora la obra es de ustedes", les dijo a los pobladores.

En tanto, el presidente de la EC Sapem, Raúl Barot, afirmó que es un día de alegría porque se culminan obras necesarias. Puntualmente sobre el Parque Solar destacó que surge de fondos de la minería.

Por último, la Gobernadora Lucía Corpacci hizo uso de la palabra, destacando “ la primera obra que hicimos acá fue el techito del patio de la escuela de La Ciénaga. Yo había visitado esa escuela cuando trabajaba en Desarrollo Social de la Nación, y los maestros me pedían si nosotros le podíamos hacer un techado nada más. El por entonces Gobierno provincial no nos autorizaba desde Infraestructura Escolar para intervenir esa escuela. Entonces, el día que ganamos las elecciones el director de la escuela me manda un mail y me dice: 'ahora que usted va a ser la Gobernadora, ¿nos podrá hacer el techito?'. No puedo contarles la alegría enorme que sentí cuando se lo hicimos. Ni la obra más grande de las que hicimos significó tanto para mí, porque sabía que la venían pidiendo hace mucho tiempo”.

Ruta

La Gobernadora también dejó oficialmente inaugurado el asfalto de la Ruta Provincial N° 43 en el tramo El Peñón –Antofagasta de la Sierra. La obra, de 58 kilómetros, fue realizada por Vialidad de la Provincia y consiste en la ejecución de la obra básica, pavimentación y señalización horizontal y vertical.

La importancia de esta obra radica principalmente en poder brindar a quienes la transitan confort y seguridad en el andar, ya sea con fines turísticos, relacionados con la minería, y para el uso de la sociedad en general.

Con un ancho de calzada promedio de 6,20 metros, un espesor de carpeta asfáltica de 0,04 metros, la técnica ejecutada fue de mezcla en frío, preparada con material granular clasificado de canteras de la zona y diluido asfáltico. Otro tipo de mezcla resultaba inviable debido a las bajas temperaturas del lugar.