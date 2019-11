Caso Provolo: La Iglesia inició un proceso canónico contra los sacerdotes

El obispo de San Francisco, Sergio Buenanueva, dijo que el Caso Próvolo "es bisagra en la sociedad y la Iglesia" y aseguró que ya comenzó un proceso para la dimisión del estado clerical de los condenados, los sacerdotes Horacio Cabacho y Nicola Corradi.

"La sentencia de ayer ha sido muy fuerte para las víctimas y sus familias y todos los que se han involucrado en acompañarlas en este reclamo de justicia", expresó y advirtió que "también es una palabra fuertísima para la Iglesia en todos sus niveles e indica un rumbo de cómo seguir trabajando en la prevención y en una respuesta más ágil y rápida en estos casos".

"El caso del Próvolo es horroroso y seguramente, no sé el plazo, la pena proporcional no es otra que la dimisión del estado clerical", remarcó.

Buenanueva también señaló que en estos procesos la Iglesia puede tomar el fallo de la justicia e incluso puede hacer la canonización de un procedimiento civil y tomar como propio el juicio en la sede penal. No obstante, indicó que "la Iglesia es muy celosa de su autonomía y por eso apenas se conocieron estos hechos de le encomendó al tribunal eclesiástico una investigación preliminar para establecer la similitud de las denuncias".

En este marco y ante este y otros casos, Buenanueva subrayó que "los abusos en la Iglesia han puesto en crisis nuestros propios procesos canónicos y sacado a la luz su inconsistencia", al mismo tiempo que calificó de "mala praxis" los traslados de ciudades que realizaba la Iglesia con los religiosos acusados de abuso.

"La primera fase de esta crisis estalló en el 2002, en Estados Unidos, en Boston con el caso Spotlight. Se encargó un informe y una de las conclusiones fue esta que trasladaban de una parroquia a otra a los sacerdotes. Eso es una constatación de una praxis mal hecha porque no se termina de cobrar conciencia de la gravedad de este problema", amplió.

El obispo valoró que ahora se están produciendo cambios importantes en la Iglesia desde abajo y que tanto en Mendoza como Paraná, están trabajando desde la prevención.

"Hay una crisis muy grande que repercute en la Iglesia y que ya empieza a dar signos positivos, para algunos es insuficiente y lo reconozco, pero se lleva adelante una lucha", reflexionó.

"La Iglesia ya tiene instrumentos para investigar esto, el abuso es un delito pero la negligencia en afrontar el delito o el encubrimiento también es un delito gravísimo", comentó.

"Francisco ya hace un par de años ha dado normas muy precisas para los obispo y líderes y nos tienen en la mira por si cometemos algún delito expeditivo para investigar", comentó.

"Hoy en Argentina como ocurre en Irlanda, Estados Unidos y otros países, ningún sacerdote que venga de otro país no puede instalarse en una diócesis si no tiene un certificado que dice que está limpio, esto antes no lo hacíamos", garantizó.

Por último, lamentó: "Nunca imaginamos que esa confianza y el traspaso de compartir recursos pastorales iba a ser la puerta abierta para estas cosas". (Fuente Cadena 3)