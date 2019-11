La UTA decidirá en asamblea si vuelven las medidas de fuerza en Transporte

Finalizó el proceso de conciliación obligatoria entre las empresas de transporte y la UTA (Unión Tranviaria Automotor). Este fue ordenado por la DIL (Dirección de Inspección Laboral) y solicitado por la Dirección de Transporte.

Según lo trascendido, había un principio de acuerdo con 3 de las 5 empresas intervinientes, pero, hasta el momento, no se llegó a ningún acuerdo.

Consultado por LA UNIÓN, Juan Vergara, secretario general de la UTA, comentó que “hasta el momento del cierre y la posterior liberación de las partes en el reclamo por el pago de un bono de 13.500 pesos más un parcial del mes de junio y parte del aguinaldo, sigue igual”.

Después de este proceso, desde el gremio informaron que ya entraron en asamblea permanente, donde se definirán las medidas a seguir.

“Mañana (por hoy), vamos a volver a reunirnos con los delegados de las diferentes empresas y continuaremos con las reuniones para definir si vamos al paro o no. Esto es algo que tenemos que analizar entre los trabajadores”, explicó Vergara.

A su vez, dentro del proceso conciliatorio, se había conocido que las empresas que rechazaron cualquier acuerdo, aduciendo falta de fondos, fueron El Nene y GM, que siguen solicitando al Ejecutivo provincial aportes para destrabar el conflicto.

Desde la Dirección de Transporte, ya se había comunicado que “a pesar de que los empresarios quieren el aporte del Estado, desde el Ministerio de Hacienda fueron muy claros: ya se ejecutó prácticamente todo el presupuesto. Cuando pudimos, les colaboramos, ahora no se puede. Si no hacemos un aporte, dicen que pedirán recomposición en las tarifas, pero eso ya está, tenemos un aumento reciente. La verdad, que no hay forma de que desde el Estado podamos resolver este problema”, expresó Guillermo Matterson.