En el Día de la No Violencia Contra las Mujeres, el NiUnaMenos se hizo sentir en las calles de la ciudad

Referentes de las organizaciones feministas, organizaciones sociales, partidos políticos, la asamblea NiUnaMenos y familiares de víctimas de femicidio, se movilizaron, una vez más, en reclamo de la implementación de políticas claras en la lucha contra la violencia de género.

En este sentido, expresaron que “este es un 25 más que suma a la lucha incansable desde aquel año 2015, donde decidimos salir a las calles y alzar la voz. Lo preocupante de todo esto es que, no solamente los casos de violencia de género no disminuyeron, sino han incrementado las denuncias, dejando al descubierto un Estado que no está preparado para dar las respuestas que las mujeres necesitan”.

En el análisis del alarmante crecimiento de casos de violencia en contra de las mujeres, está sujeto a la lucha que se viene realizando, “estos resultados son lógicos. Las mujeres estamos saliendo a la calle, no nos callamos más. Vamos a seguir denunciando y no vamos a permitir más violencia en nuestros cuerpos”, expresaron.

En torno al papel del Estado, no hay políticas públicas para contener la situación y el Estado está como ausente. Y comentaron que “después de la presión social que se generó con la Ley Micaela, todavía no hay una efectivización de la misma. La urgencia de esto es la capacitación que conlleva para los diferentes poderes del Estado. Necesitamos gente preparada en los lugares de poder y en los lugares donde se reciben a las mujeres, en las escuelas, en los sistemas de salud, en las unidades judiciales, un Estado educado para contener”.

Dentro de las actividades previstas para esta jornada, se realizó una capacitación de género en la UNCa, charlas en el gremio ATE y la presentación de un Observatorio de Género y Diversidad, del Instituto Lebensohn.

Por otra parte, desde AMAM, invitaron a continuar reflexionando en la creación de un mundo no violento para las mujeres. El objetivo es convocar a las mujeres y agruparse teniendo en cuenta que desde el Estado no se han generado un ámbito propicio, no se aplican políticas públicas de contención.

“La situación en la que estamos es realmente alarmante. No se está trabajando en materia preventiva, donde está el Estado en estos casos. Hay que destacar que está faltando un sistema de contención a la hora de que una mujer realiza una denuncia. Es una falta del Estado que nos afecta a todas. Hay un ministerio que debería estar presente en la implementación de políticas a favor de las mujeres. Lo importante es que están las puertas abiertas a una nueva gestión del Ministerio de Desarrollo Social ya que, lamentablemente, la actual gestión queda con mucha deuda en esta materia”, expresaron.