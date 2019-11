Operario de la Ex Neba sufrió un grave accidente de trabajo

Pasada la media mañana y tras haber sufrido un accidente, un operario de la fábrica Ex Neba fue traslado desde El Pantanillo e ingresado al Hospital de Urgencias, Sector reanimación. El trabajador identificado como Darío Ricardo Romero de 35 años sufrió una caída desde aproximadamente 15 mt de altura, lo que le provocó una fractura expuesta en el brazo derecho además de un trauma de cráneo, que lo lleva a estar en estado reservado.

Luego de ser estabilizado en el nosocomio provincial, familiares de la víctima indicaron que está previsto su traslado a un sanatorio céntrico para continuar con los cuidados, ante el grave cuadro que se observa. En este sentido, su esposa, en diálogo con Radio Valle Viejo, señaló "él cayó porque no tuvo ninguna protección y por eso está tan mal". Su madre recordó que tanto él como los demás operarios trabajan en condiciones muy precarias. "No cuentan con obra social, ni seguro o cualquier medio que les de algún tipo de resguardo, además de no cobrar el sueldo", acotó.

