Educación justificó el nombramiento de supervisores sin ser de carrera en las escuelas rurales

Después de que se conociera que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a poco menos de 10 días de culminar la gestión, estaba realizando el nombramiento de directores normalizadores en los cargos de supervisores, que formarían parte de la carrera docente, Belkys Vera, jefa de Gabinete, dijo que lo que se está nombrando son directores normalizadores de las escuelas rurales.

En este sentido, la funcionaria explicó que “lo que se está haciendo es el trabajo que nos faltaba de la educación rural. Es decir, los directivos, que estaban como organizadores en las escuelas rurales, que fueron puestos al momento de crearse. No hay que olvidarse que las escuelas rurales son nuevas, y hacía falta este trabajo de generar matrícula y ponerlas en funcionamiento”.

La denominación de directores organizadores surgió por las necesidades que se presentaron al momento de crear estas nuevas instituciones, y aclaró que “su responsabilidad era gestionar estos nuevos espacios educativos. Un ejemplo claro es lo que vivimos con la directora del edificio nuevo de la escuela rural de Amadores, que había iniciado con 19 alumnos y que ahora tiene alrededor de 80. Esto viene a colación porque se cumplió con misión y función que se pretendía. De igual manera, es la misma función que cualquier directivo”.

“Una vez finalizado este proceso de creación de las escuelas secundarias rurales, es fundamental llegar al nombramiento de supervisores, para garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones escolares. Nosotros, como ministerio, tenemos las direcciones de niveles, pero imposible que estas autoridades conozcan la realidad al cien por ciento de todas las escuelas de la provincia. Es por ello que es fundamental el papel de los supervisores”, explicó.

Reclamo en pabellones del CAPE

Por otro lado, Vera se refirió a la Circular N° 001/19 del 30 de octubre de este año, en la que se expresa que “[…] ante las altas temperaturas que se registran en nuestra provincia en esta época, se autoriza el retiro de los agentes que prestan servicio en los pabellones, que no cuentan con aires acondicionados o se encuentran sin funcionar. Dicho retiro será únicamente aquellos días en los que las autoridades de cada organismo lo consideren, de acuerdo a las temperaturas que se registran a partir de las 11 hs…”, la que generó críticas en la comunidad docente, quienes expresaron que en las escuelas están sin ventiladores y con alumnos a cargo, denunciando como injusta la medida.

En relación a la circular, dijo que “fue una cuestión, si se quiere, humanitaria. En los entrepisos de estos pabellones no cuentan con cielorraso, duplicando la temperatura habitual, lo afecta casi directamente a los empleados. No es que los empleados no trabajen, sino que puedan mitigar los efectos del calor, es decir, retirarse dos horas antes los días de intenso calor”.

A su vez, se refirió a la solución del problema. Explicó que “el problema es en dos pabellones de Educación, el 12 y 13, que funcionan en el CAPE. Son cuatros aires centralizados que salieron de funcionamiento y que su reparación está a cargo de la intendencia del CAPE, que depende de Obras Públicas”.

Según la funcionaria, la reparación tiene un monto elevado que asciende a los 8 millones de pesos, “Con Obras Públicas todavía estamos analizando si se va a ser por concurso de precios y por licitación. Todavía estamos gestionando los créditos para ello. es lo que está demorado”, aclaró Vera.