Uruguay: cerraron los comicios y se espera el resultado electoral

Pese a algunos incidentes aislados que se vivieron durante la madrugada, ya cerraron los comicios en Uruguay, donde se elige quién será el sucesor Tabaré Vázquez hasta el 2025. A las 20,30 se conocerán los primeros resultados, cuando las encuestadoras difundan los boca de urna.

Hubo una alta participación ciudadana, que a las 16,45 había marcado que más del 70%. Según los últimos sondeos Luis Lacalle Pou (Partido Nacional), un abogado de 46 años, surge con una clara ventaja por sobre Daniel Martínez (Frente Amplio), un ingeniero de 62 años, pese a que el 27 de octubre logró el 40% de los votos. Con lo cual, Lacalle Pou podría desalojar del poder al Frente Amplio, que gobierna desde 2005.

Con el mate abajo del brazo y junto a su familia, Martínez votó en el barrio de Pocitos, en Montevideo. Tras esperar pacientemente en la fila, el candidato del Frente Amplio habló con la prensa y admitió que espera que “sea una lucha voto a voto". De todas maneras, ante la consulta de los medios, habló sobre cuál sería su futura postura como presidente y su relación con los mandatarios de la región.

"Con Alberto (Fernández) no tengo una buena relación, tengo una excelente relación", dijo Martínez y agregó: "Con (Jair) Bolsonaro, en cambio, no tengo puntos en común", al tiempo que aclaró: "Si me toca ser presidente, negociaré con todos porque representaré a los uruguayos y no a mis opiniones personales".

En tanto, Lacalle Pou, minutos antes del mediodía, hizo lo propio en la ciudad de Canelones, 50 kilómetros al noreste de Montevideo, acompañado de por una caravana de militantes enarbolando las banderas blaquicelestes del Partido Nacional. Al hablar con la prensa, el hijo del ex presidente Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995) aseguró que soñó "muchas veces con ser presidente” y admitió que no pudo “dormir mucho” porque estaba “ansioso” por el resultado.

Ante los incidentes que se despertaron por el audio de Guido Manini Ríos, el ex jefe del Ejército y senador elector por el ultraderechista Cabildo Abierto, que llamó a sus ex subalternos no votar por el Frente Amplio (FA) y culminó con varios autos apedreados cuando un camión militar con urnas se enfrentó con un grupo de jóvenes, Martínez aseguró que lo "sorprendieron" estas declaraciones; mientras que Lacalle Pou evitó realizar declaraciones, aunque resaltó: “No puedo opinar sobre cada cosa que alguien escriba, pero obviamente que no comparto absolutamente nada”.

Por su parte, el actual presidente Tabaré Vázquez sufragó durante la mañana en el montevideano de La Teja. Al hablar con la prensa, el mandatario advirtió que el próximo Jefe de Estado deberá "mantener los equilibrios sociales, económicos y políticos que hoy el país".