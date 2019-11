Pamela David anunció que su programa no seguirá el año que viene

Visiblemente emocionada y con lágrimas en los ojos, Pamela David comentó en la emisión de anoche de PH, Podemos Hablar, que Pamela a la tarde, cumplirá su ciclo a fin de año. Y ella, ¿dejará la televisión? "El programa termina en diciembre y no lo quiero seguir haciendo", expresó la conductora, compungida, en respuesta a Andy Kusnetzoff, que quiso saber si estaba en sus planes retirarse y bajar el nivel de exposición.

"No sé lo que es tomarme un año sabático, trabajo desde muy chica. No sé lo que es no trabajar, no podría", aclaró Pamela David, haciendo referencia a las versiones que había leído sobre su contundente decisión de bajarse de la televisión. "No podría no trabajar, ahora estoy preparando una charla TED. Cuándo la daré, no sé, pero me preparo", aclaró.

Y continuó: "Siempre estoy atenta a la posibilidad de que salgan cosas que me hagan feliz". Sincera, la exparticipante del reality show El Bar, donde se conocieron con el conductor del ciclo de Telefé, señaló que en el último tiempo "no encajaba" con el programa que conduce todas las tardes en el canal del que su marido, Daniel Vila, es propietario.

"Me gusta escucharte. Hay que ser valiente para reconocer que algo no va", la interrumpió Kusnetzoff, hacia el final de su explicación. Por el momento, Pamela no explicó cuáles serán sus próximos pasos en su carrera. Pero no cabe duda de que, sea lo que elija, se orientará por un camino coherente con sus necesidades presentes: ser feliz.