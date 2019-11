Antonio Ríos habló sobre su paternidad de 19 hijos: "Hay veces que me olvido del cumpleaños de alguno"

A un mes de las fiestas de fin de año, Antonio Ríos (65) se alegró en PH de poder darse el lujo de poder darle regalos a sus familiares, en especial a sus 19 hijos y 14 nietos. Nacido en La Escondida, una localidad chaqueña ubicada a 60 kilómetros de Resistencia, el cantante explicó cómo hace para mantener la relación con sus once hijas y ocho hijos, producto de cinco relaciones de pareja.

Entre risas por los chistes de Andy Kusnetzoff, el Maestro reconoció: “Hay veces que me olvido del cumpleaños de alguno y otro me dice ‘papá, mirá que mañana es el cumple de fulano’”. Luego, el artista pasó al frente en la consigna de los invitados que lloraron últimamente, se puso más serio y contó: “A veces cuando me peleo con mis hijas sufro mucho. Hay algunas chicas que son bastante bravas”.

Ahí fue cuando el conductor le preguntó a Antonio Ríos: “¿Sos un padre presente?”. Con mucha franqueza, el músico aseveró: “Y, soy presente y ausente. Pero cuando estoy presente, las mimo siempre a todas. No hago diferencia con nadie. La mayor tiene 41 y la menor 17”.

Al final, Andy Kusnetzoff concluyó con otra humorada: “Hace un tiempo que Antonio se está cuidando. Hace 17 años que le regalaron preservativos”.

Ciudad Magazine