¿Lali Espósito sufrió violencia por parte de Mariano Martínez?

Lali Espósito no para de crecer en el mundo artístico. La cantate y actriz se convirtió en una referente para los más jóvenes y es por eso que, aceptó ser parte de una campaña de Unicef que busca conscientizar sobre la violencia de género.

Bajo el slogan "Amiga date cuenta", la artista busca llegar a los adolescentes para que desnaturalicen situaciones de celos, humillación y conductas inapropiadas en las relaciones amorosas.

A través de su cuenta de Instagram, Lali publicó los videos de la iniciativa y escribió: "El primer paso para vivir una vida sin violencia es aprender a detectarla a tiempo. Por eso lanzamos junto a la Iniciativa Spotlight, una alianza de Naciones Unidas y la Unión Europea, la campaña #AmigaDateCuenta. Si te cela, si te humilla, si te maltrata, es violencia".

En el siguiente clip, Lali decide relatar su propia experiencia: "A casi todas nos pasó y pensamos que no era para tanto. Que estabámos exagerando y es que cuesta mucho verlo. A mí me cayó la ficha cuando pensé en mi hermana y en mi mejor amiga. ¿Cómo sería si les pasara a ellas? Que su pareja les revise el celular, que las aleje de sus amistades o las humille... que controle lo que se ponen, adónde van y a qué hora vuelven o que las obligue a hacer cosas que no quieren. Ese día lo vi con más claridad".

A los pocos minutos, el posteo recibió más de 200 mil reproducciones y varios comentarios. Además, su relato se hizo eco en Twitter donde varios usuarios aseguraron que la persona de la que hablaba Lali es Mariano Martínez, con quien salió en 2015 y no terminó de la mejor manera. ¿Se viene un escándalo?

DiarioShow