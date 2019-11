Pergolini defendió a Riquelme y criticó a Maradona: "¿Qué se puede esperar de un burro?"

Mario Pergolini pisa fuerte en la política y se mete en el barro. El periodista y empresario, candidato a vicepresidente de Jorge Ameal, salió a cruzar a Diego Maradona y Daniel Angelici por sus fuertes declaraciones contra Juan Román Riquelme, flamante "refuerzo" en la lista.

El 10 escuchó a todos los actores políticos del Xeneize (Christian Gribaudo y José Beraldi) y se decantó por apoyar la fórmula Ameal-Pergolini. Será vicepresidente segundo y en caso de ganar las elecciones se encargará de manejar el fútbol profesional del club.

Pero la campaña comenzó y Román se topó con críticas feroces por parte del oficialismo. Angelici y Maradona acusaron que hubo dinero y "dólares" para que el exjugador decidiera apoyar a Jorge Amor. Y Pergolini lo defendió.

"Me sorprendió la crítica de Maradona a Riquelme, ¿pero qué podes esperar de un burro? Y el presidente (por el Tano) siempre se maneja hablando de dinero, lamentablemente no me sorprendió lo que dijo de Román", dijo en diálogo con Digamos Todo (CNN Radio).

Y agregó: "Creo que Diego debería tener más códigos porque es un ídolo del club".

Poco después de las críticas de Maradona y Angelici, el propio Riquelme salió a defenderse con munición pesada: "Imaginé que (el presidente) iba a hablar de plata. Uno a las personas las va conociendo. Cuando se manejan siempre igual, no es tan difícil. Siempre la misma estrategia".

Y arremetió: "Hay cosas que yo me acuerdo. En mi casa me enseñaron a vivir de una manera normal. Tengo un poquito de orgullo, un poco me quiero. Y me lastimaron. Y a mi familia más. Y en la vida todo no se puede comprar".