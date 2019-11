Víctor Hugo Morales regresa a C5N

De manera sorpresiva, Víctor Hugo Morales volverá a C5N, señal de televisión por cable que abandonó luego de haber protagonizado una escandalosa salida durante el mes de agosto, apenas unos días después de las Elecciones PASO, con un duro editorial en el que había afirmado que lo ningunearon y en medio de rumores por sus fuertes críticas hacia Alberto Fernández, y ya tiene fecha confirmada para iniciar su tercera etapa en el canal.

Según indicaron varios medios de prensa escrita, como La Nación y Página 12, el periodista uruguayo regresará a la emisora cuyo dueño es Cristóbal López tras haber limado asperezas con los directivos del mismo y poder lograr un acuerdo salarial, una cuestión que había sido una de las principales causas de su último adiós.

El retorno del relator de fútbol a C5N, emisora que durante todo el 2019 se consolidó como la señal de cable más vista del país, tendrá lugar el próximo 2 de diciembre en El Diario, ciclo vespertino que conducen Julián Guarino y Luli Trujillo, y en el que Morales tendrá nuevamente un espacio para realizar su clásica columna.

Víctor Hugo había tenido fuertes palabras cuando ocurrió su salida del canal, y reveló todos los detalles del escándalo en La mañana, el programa radial que lidera en AM 750. "En junio les propuse una cifra, pero no en dólares como algunos medios que andan dando servicios por ahí dicen. Dije un cifra a valor de mercado que por supuesto yo sé que valgo ahora y que es mucho menos a la que era cuando era el relator de fútbol más escuchado. Me podían responder que no, me podían responder un poco menos. No me llamaron ni me han vuelto a llamar. Por lo cual, sin que me echen, y sin que me haya ido, porque yo quería que me llamaran, conversar y arreglarlo, estoy afuera. Y la sensación que tengo es que esto sigue así. Y colorín colorado, esta etapa de mi vida, parece, que ha terminado", había disparado el periodista en aquel entonces, aunque ahora, ese cuento al que le había dado cierre, sumará más páginas, debido a que también se espera que desde el mes de marzo conduzca un programa a la noche que será emitido de lunes a viernes.

La anterior salida de Morales de C5N había ocurrido en 2017, cuando fue despedido junto con su productor Julián Capasso.

Exitoina