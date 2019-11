¡Al fin! Pampita se casó con Roberto García Moritán

Después de tres meses de amor, Pampita y Roberto García Moritán se casaron. La pareja realizó una "ceremonia" civil en la noche del viernes 22 de noviembre en el Palacio Sans Souci, donde llevan a cabo una fiesta a la que acudieron 200 invitados.

La actuación del juez de paz en el salón donde se realizó la fiesta no tuvo validez, ya que fue un gesto simbólico. Es por eso que la pareja pasó antes por la sede correspondiente del Registro Civil con sus testigos para firmar el acta y recibir la libreta matrimonial. Infidentes que nunca faltan aseguran que la modelo y el empresario ya firmaron el libro la semana pasada, inclusive, se llevaron la famosa libreta –azul de la provincia de Buenos Aires– señal de que están casados.

Si bien Ardohain le dijo a Marcelo Tinelli que había ido al Registro con Roberto García Moritán para "registrar las huellas digitales", desmintiendo así haberse casado, en el trámite de matrimonio "no intervienen las huellas", contó Tozo Chiarello.

Pampita entró al salón de eventos a las 12 del mediodía con un impecable pijama y ruleros. Lista para que la asistan y maquillen, la modelo disfrutó de la tarde con sus amigas hasta que el reloj marcó las 18:45, hora en la que comenzaron a llegar los invitados.

Las primeras en llegar fueron sus amigas. Por una alfombra roja Puli Demaría lució un vestido negro con transparencias. Luego fue el turno de Barbie Simons, quien se mostró contenta por su best friend y manifestó: "No tengo voz de la emoción que tengo". También pasó Mirtha Legrand, quien no se bajó del auto y pudo evitar a los periodistas.

Con el paso de las horas sucedió lo esperado, la modelo y el empresario gastronómico dieron el sí y luego celebraron entre copas de vinos y champagne con su círculo íntimo. Ahora es el turno de la fiesta, que se se estima que dure hasta las siete de la mañana. Finalizado el evento, Ardohanín y García Moritán irán directo a la suite presidencial del Four Seassons, la cual cuesta 10 mil dólares. Después de su noche de bodas, el matrimonio hará su luna de miel en París y alejados del mundo, disfrtarán de su amor.

