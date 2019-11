El Senado declaró de Interés Legislativo el programa “Entre Canto y Guitarras” de Multimedios LA UNIÓN

Promovido por el senador Ramón Edgardo Seco, el pleno de senadores declaró de Interés Legislativo y Cultural el Premio Martín Fierro Federal 2018, entregado por APTRA al señor locutor Claudio Veracruz, por su programa radial “Entre Canto y Guitarras”, como mejor programa de folklore del interior argentino.

“El señor Carlos Alfredo Racioppi, conocido popularmente como Claudio Veracruz, es uno de los tantos locutores que trascienden en el tiempo y han logrado espacios muy importantes, no solo puertas adentro, sino también en el ámbito nacional e internacional”, expresó el legislador, al tiempo de remarcar el premio al mejor programa radial de folklore del interior del país, que instituye A.P.T.R.A.

“Entre Canto y Guitarras”, que se emite por Radio Unión, el día 23 de junio del año pasado resultó ganador entre 1.400 programas y compartiendo la terna final con las provincias de Chubut y San Luis; viene a cristalizar una trayectoria de más de 25 años, habiendo compartido tareas con profesionales como Juan Alberto Mateyko, Carlos Javier Bravo, Anita Martinena, Luis Oscar Aisa, Héctor Rafael Castro, Ángel y Juan Segura; Pepe Díaz, Mirta Pressa, Fernando Alsina, Pepe Yunes, José Salas, entre otros.

Presente en la sesión, el Senado hizo entrega del correspondiente reconocimiento al periodista y locutor, resaltando su desempeño profesional y proyecto radial.

A su vez, el multipremiado programa de radio será reconocido con el galardón Luna de Oro, como mejor programa de folclore en la provincia de Tucumán.

Del mismo modo, Veracruz será premiado con el galardón Gaviota de Plata por la conducción del programa “Entre Canto y Guitarras”. La premiación está prevista para el 7 de diciembre, en la ciudad de Mar del Plata.

La invitación a participar de la terna “mejor conducción de programa de arte nativo y folclórico fue en el mes de mayo y, finalmente el 15 de julio, confirmaron que Veracruz había sido seleccionado como ganador en el rubro.

En relación a la importancia de la labor que desarrolla a través del programa “Entre Canto y Guitarras”, Veracruz comentó que “la difusión folclórica en Catamarca se ha vuelto una lucha absolutamente desigual. La falta de apoyo de los diferentes organismos, la falta de políticas que brinden herramientas para mejor la difusión son factores que entorpecen nuestra tarea”.

“Estamos seguros de que sin apoyo no hay difusión, sin esta difusión, no hay artistas y sin ellos, perdemos nuestra identidad. Si bien nosotros seguimos trabajando para que eso no ocurra, porque existe una invasión de música que no es nuestra, es fundamental que salgamos a defender lo que significa nuestra cultura, nuestra identidad, aún sin contar con apoyo”, expresó.