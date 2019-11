Tomaron el municipio de Andalgalá

Un grupo de trabajadores precarizados del municipio de Andalgalá tomaron el edificio de la Municipalidad, luego de que se presentaran a trabajar y les informaran que habían quedado sin sus puestos laborales.

Se trata de alrededor de 30 personas que, tras anoticiarse de la decisión del Ejecutivo, protestaron primero en el Concejo Deliberante y luego, tomaron el municipio. “Nosotros nos presentamos a las 6 de la mañana y nos dijeron que no podíamos marcar y que quedamos desvinculados de la Municipalidad, que los de decretos y becados ya no pertenecen a la Municipalidad porque no hay presupuesto para ellos” relató una de las manifestantes.

Por esta situación, el pago a los empleados municipales que estaba previsto para ayer por la tarde no se pudo concretar.