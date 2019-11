Gendarmería interceptó un cargamento de mercadería trucha valuado en más de $ 4 millones

La presencia de GendarmerÍa Nacional en las rutas permitió el martes a la tarde desbaratar un cargamento de mercadería que había ingresado a nuestro país de manera ilegal. Por disposición de la Justicia Federal, la totalidad de los bultos, principalmente de indumentaria, fueron secuestrados y puestos a disposición de la Justicia. En tanto que el conductor, el juez federal de la provincia dispuso que, luego de ser correctamente identificado, se le permita continuar con su viaje y llegar a destino, pero ya sin la mercadería.

LA UNION pudo conocer de fuentes a cargo de la investigación de la causa que el procedimiento se concretó después de las 17.00 horas, sobre la Ruta Nacional Nº 38 a la altura de la localidad de La Merced, departamento Paclín.

Sobre la ruta, estaban apostados el personal de la Agrupación VIII Catamarca de Gendarmería Nacional, quienes hicieron detener un camión de gran porte, que tenía como destino la provincia de Mendoza.

En el rodado solo viajaba el chofer, por lo que luego de hacerle detener la marcha, los gendarmes le solicitaron la documentación tanto personal como del vehículo en el que viajaba.

Tras verificar los datos personales, los cuales no fueron develados por los investigadores, los gendarmes le solicitaron al chofer que descendiera de la unidad para que abriera la caja del camión y, de esta manera, revisar qué era lo que transportaba.

Al abrir la caja, los gendarmes se encontraron con un sinnúmero de bultos de distintos tamaños, los cuales fueron abiertos algunos de ellos en presencia del chofer, determinándose que se trataba de mercadería tales como indumentaria, calzado, etc. Ante esta situación, los gendarmes le solicitaron al chofer del camión la documentación -factura, boleta, etc- que acredite la legalidad de dicha mercadería que había ingresado a nuestro país aparentemente desde el vecino país de Bolivia , quien les habría manifestando con antelación que viajaba desde San Salvador de Jujuy a la provincia de Mendoza. Como el conductor no pudo justificar el ingreso de la mercadería, los encargados del procedimiento se comunicaron vía telefónica con el juez federal de la provincia, Dr. Miguel Ángel Contreras, quien ordenó el secuestro de la mercadería, la que fue valuada luego en aproximadamente $ 4.365.000. Asimismo, dispuso el secuestro del vehículo.