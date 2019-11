Empleados del Ministerio de Educación reclaman condiciones dignas de trabajo

Empleados del Ministerio de Educación, que prestan servicio en el pabellón N° 13 del CAPE (Centro Administrativo del Poder ejecutivo), volvieron a reclamar las condiciones inhumanas en las que trabajan. El problema se acrecienta a medida que las temperaturas suben.

Dicha cuestión, que es pública desde hace dos años, el último verano y ahora, es que se torna imposible prestar servicio en esas condiciones. “Trabajamos en un galpón de chapa. Los que estamos en la planta alta tenemos techo de chapa a un metro de nuestras cabezas. En otros casos, hicieron box de durlock totalmente cerrados donde es imposible estar”, expresaron los trabajadores.

El edificio cuenta con 4 equipos de refrigeración sin funcionar, se hicieron trabajos en el techo para mitigar el efecto de calor, pero no es suficiente. En el edificio funcionan áreas dependientes de la Subsecretaría de Educación a cargo de Olga Burella, las Direcciones de Educación Privada, Inicial, Secundaria, registro de título, entre otras.

En diálogo con LA UNIÓN, Fabián Herrera, director de Educación Privada, explicó que “ya desde el año pasado tenemos este problema. Primero se rompieron dos de los aires, lo que provocó que sobreexija el funcionamiento al resto, que también salieron de servicio. Nosotros hicimos las presentaciones pertinentes ante el ministerio y ellos elevaron el reclamo a las dependencias que corresponde -Obras Públicas-, ya que el CAPE depende de ellos. En invierno se hizo un trabajo en los techos para mitigar el efecto del calor, pero lamentablemente lo estamos sufriendo todos”.

“Estamos esperando la confirmación de cuándo se solucionará el problema. Por ahora, estamos buscando formas de que este calor no le genere perjuicios a los empleados, por eso se dispuso que los empleados puedan retirarse a las 11 de la mañana”, dijo Herrera.

A su vez, dentro del reclamo, los empleados de las diferentes áreas expresaron que “no solo es problema del aire acondicionado, es un espacio grande, no se hicieron las obras de cerrado y aislamiento que facilitarían mantener los espacios donde trabajamos. En algunas oficinas pudieron poner aires chicos, porque están cerradas, pero el resto es imposible”.

“Aparte de esta situación, hay sobrecarga de energía, y se corta la luz casi todo los días, no podemos enchufar muchos ventiladores porque saltan las térmicas, al margen del problema constante de falta de agua. No estamos pidiendo nada que no nos corresponda, solo un espacio digno para trabajar”, expusieron.

Circular

Dentro de lo previsto y reconociendo el problema que existe en la dependencia, la jefa de Gabinete, Belkys Vera, emitió una circular N° 001/19 del 30 de octubre de este año, en la que expresa que “… ante las altas temperaturas que se registran en nuestra provincia en esta época, se autoriza el retiro de los agentes que prestan servicio en los pabellones, que no cuentan con aires acondicionados, o se encuentran sin funcionar. Dicho retiro será únicamente aquellos días en los que las autoridades de cada organismo lo consideren, de acuerdo a las temperaturas que se registran a partir de las 11 hs…”.