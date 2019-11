Riquelme se postuló como vicepresidente 2° junto a Ameal y Pergolini

Después de anunciar que postergará su partido homenaje del 12 de diciembre por las inminentes elecciones, Juan Román Riquelme tomó partido por uno de los candidatos de cara a los comicios. Se postulará como vicepresidente segundo en la lista de Jorge Amor Ameal, opositor, que conforma la fórmula con Mario Pergolini.

“Quiero mucho a mi club, lo saben todos. Pedí que estuvieran todos juntos (los candidatos), sabía que era una cosa bastante complicada y al final no se pudo. Hago lo que siento y lo que creo que está bien. ¿Mi postura? Ayudar al club. El día que Boca perdió la final con River mi hijo Agustín me pidió que volviera al club. Estoy agradecido al oficialismo porque intentó convencerme pero he tomado esta decisión y quiero que el hincha de Boca lo sepa por mí”, manifestó el ídolo xeneize en diálogo con Fox Sports.

Román aclaró que José Beraldi fue el único de los candidatos que no se comunicó con él después de su pedido de unidad y por eso se reunió con gente del oficialismo y también de la oposición liderada por Ameal. Su representante y su hermano Cristian terminaron de arreglar los detalles con los integrantes del búnker del ex presidente en las últimas horas.

"Tengo la posibilidad de volver a mi club, a mi casa. Y para mí eso es maravilloso. Tanto Ameal como Mario (Pergolini) se comprometieron a hacerme conocer las cosas del club porque claramente no estoy preparado para ser presidente. Intentaremos ver cómo son las cosas y ver si en cuatro años estoy preparado", agregó el 10, que aspira a tomar el sillón presidencial en el futuro.

¿Qué lugar le espera si Ameal es electo el 8/12? El departamento de fútbol: “Es donde puedo ayudar”. De todas formas aclaró que no hablará de nombres propios hasta que se confirme su lugar como dirigente xeneize.